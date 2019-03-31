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哈登再寫史詩級50分大三元　衛冕年度MVP捨我其誰

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▲火箭哈登本季第9度單場至少拿下50分表現。（圖／CFP）

▲火箭哈登本季第9度單場至少拿下50分表現。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

31日對國王之戰，火箭「大鬍子」哈登(James Harden)單場再度繳出50分、11籃板、10助攻，本季第7次也是生涯第42次的大三元榮耀。對這位上季的聯盟年度MVP來說，本季至今平均繳出36.4分、6.5籃板、7.5助攻，表現甚至優於上個賽季，對於哈登要爭取MVP衛冕2連霸來說，絕對是有其可能性存在。

本季火箭整體狀況有如洗三溫暖，開季在團隊戰力整合不良情況下，一度戰績跌出西區8強之外，但哈登展現一夫當關霸氣，屢屢利用其「當代聯盟最佳武器」之威力，幫助火箭止跌回升，甚至衝上西區第3席位。

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今日主場迎戰國王，此戰國王只要輸球就與季後賽絕緣情況下，國王的年輕小將們確實展現強大韌性一路緊追，但哈登此戰又再度展現強大爆發力，全場狂轟50分、11籃板、10助攻大三元，不僅是個人本季第9場至少拿下「50+」表現，更是生涯第42次大三元演出，最終也幫助火箭11分勝出。

哈登賽後強調，「自己只是努力打出侵略性，無論助攻、突破往籃下攻擊或是外線投射都一樣。」

事實上，本季至今哈登至今繳出36.4分、6.5籃板、7.5助攻，和上個「MVP賽季」的30.4分、5.4籃板、8.8助攻相比，可說是毫不遜色，更重要的是火箭在後場另一大將保羅(Chris Paul)長期缺陣情況下，幾乎是靠著哈登一人撐起了球隊半邊天，幫助火箭戰力維持不墜，這對哈登來說也是一大加分。

對比本季各隊頂尖球星表現，目前哈登的年度MVP最大對手絕對非公鹿安戴托昆波莫屬，「字母哥」本季不僅帶領公鹿打出全聯盟第1名佳績，場均27.4分、12.5籃板、6助攻對比哈登並不遜色太多，但哈登此戰又轟50分大三元的史詩級數據，對於MVP爭奪戰來說，又是大大加分。

▲火箭哈登本季第9度單場至少拿下50分表現。（圖／CFP）

▲哈登再度寫下50分大三元的瘋狂數據，對爭取年度MVP連霸大大加分。（圖／CFP）

關鍵字： 哈登火箭NBA籃球James Harden年度MVP
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