獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

▲「獨角獸」波辛基斯遭控涉入性侵案。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季至今仍因膝傷全數休兵，獨行俠7呎3吋球星「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)31日傳出因涉入性侵案遭紐約警方調查，據了解他被一名女子指控在2018年2月8日施暴性侵，且事後並未支付承諾的6.8萬美金封口費，更令人匪夷所思的是，案發之時正是波辛基斯膝蓋受重傷的數小時之後。

上季就因為膝蓋前十字韌帶傷勢報銷，休養至今仍未重返NBA賽場，季中被從尼克交易至獨行俠的波辛基斯可說禍不單行，31日又爆出因為被一名女子指控性侵而遭受紐約警方調查。

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據美國媒體報導，該名女子是波辛基斯的鄰居，他指控在2月8日遭波辛基斯性侵，且事後波辛基斯並未支付答應的6.8萬美金封口費，事件才爆發曝光。且後續尼克與獨行俠進行交易時，雙方球團也都知道波辛基斯可能涉入性侵案。

但令人匪夷所思之處在於，波辛基斯是在去年2月7日對上公鹿之戰遭遇左膝前十字韌帶重創傷勢，但他在重傷後幾小時就被指控性侵，時間點上確實相當巧合。

不過無論如何，此案件爆發後確實對波辛基斯個人形象造成重挫，這位上季平均能繳出22.7分、6.6籃板、2.4阻攻的明星好手接下來將針對案情接受司法調查，何時能夠回歸賽場正式比賽，恐怕再添變數。

▲波辛基斯本季遲遲無法回歸上陣恐因和涉入性侵案有關。（圖／路透社）