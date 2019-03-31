林書豪找回三分準星砍12+3+2　暴龍23分屠宰公牛　

▲林書豪此戰三分球彈無虛發，貢獻12分、3助攻、2抄截。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

戰績高居東區第2位的暴龍，31日作客挑戰公牛，此戰即便前場兩大主力雷納德(Kawhi Leonard)、西亞卡姆(Pascal Siakam)休兵缺陣，但團隊戰力堅強的暴龍仍談笑用兵，第3節開始便拉開超過20分差距，最終暴龍124比101大勝。林書豪替補出賽23分40秒，三分球2投俱中，貢獻12分、2籃板、3助攻、2抄截。

暴龍今日作客風城挑戰本季再次無緣季後賽的公牛，即便雷納德、西亞卡姆兩大主力前鋒都休兵缺陣，但暴龍打來仍有板有眼，即便首節小幅落後兩分，但第2節暴龍就單節狂轟41分，逐步取得領先。

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此戰扛起禁區重任的小賈索(Marc Gasol)，第3節展現其明星長人身手，加上范弗利特(Fred VanVleet)外線頻頻開火，讓暴龍領先突破20分大關。

在多名主力輪休情況下，林書豪也展現攻擊火力，豪小子上半場就有9分進帳，全場貢獻12分、2籃板、3助攻、2抄截，特別是轉戰暴龍以來並不靈光的三分外線，此戰也有2投2中的穩定演出。

暴龍最終靠著團隊7人得分雙位數，范弗利特貢獻全場最高23分外帶4籃板、6助攻，小賈索17分、8籃板、6助攻帶領下，最終23分之差輕取暴龍，收下近期3連勝，但距離東區龍頭公鹿仍有3.5場勝差。

▲小賈索扛起禁區重任，領軍屠宰公牛。（圖／CFP）