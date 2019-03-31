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ABL／夢想家隊史季後賽首戰　3分惜敗莫諾吸血鬼

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▲▼2019.02.23 夢想家vs澳門戰狼，田壘、陳世念、鄭瑋、吳永盛、葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家吳永盛臨危受命扛起先發，季後賽首戰就有10分貢獻。（圖／夢想家資料照）

記者杜奕君／綜合報導

從上季的1勝19敗聯盟墊底，搖身一變本季以19勝7敗拿下ABL例行賽龍頭，寶島夢想家31日終於迎接隊史季後賽首戰，與泰國莫諾吸血鬼展開季後賽首輪對決。夢想家半場雖靠年輕小將吳永盛貢獻10分緊咬，第3節甚至還以7分超前，但最後關頭吸血鬼頻頻強勢進攻禁區，最終83比80帶走勝利，也賞給夢想家季後賽隊史首敗，也在季後賽首輪3戰2勝制陷入不利局面。

由於夢想家搶下例行賽第1位，因此在季後賽首輪3戰2勝制中，擁有1、3戰主場優勢，但此戰夢想家重要砍將米勒因為單季5次技術犯規被聯盟禁賽1場，也讓球隊戰力陷入不小危機。

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不過此戰面對戰力強大的吸血鬼軍團，夢想家上半場靠著小將吳永盛獨拿10分進帳，以46比47緊咬。

第3節夢想家開局就靠另外兩名洋將葛萊斯、阿提諾發動14比6攻勢，幫助夢想家以7分反超。但隨後泰國仍靠著陣中洋將及多位美、泰混血搶分，雙方又陷入激烈拉鋸。但吸血鬼陣中重要得分點林泰勒在此節末段一次切入拉傷左大腿退場，讓吸血鬼戰力也受到極大影響。

第4節開局，夢想家防守屢屢出現溝通問題，不斷讓吸血鬼溜出空檔，甚至重新要回1分領先。不過夢想家仍展現主場強大求勝決心，不過終場前8.3秒吸血鬼靠著摩根關鍵補籃取得1分領先，隨後辛格特里在剩下6,7秒兩罰俱中，夢想家最終就以3分之差飲恨。

葛萊斯全場拿下夢想家最高22分、12籃板、3抄截、2阻攻，阿提諾21分、11籃板，吳永盛扛下先發則有10分、2助攻、2阻攻。
▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供） 

▲夢想家季後賽首戰失利，接下來第2戰必須非贏不可否則就將淘汰。（圖／夢想家資料照）

關鍵字： 夢想家季後賽吳永盛阿提諾葛萊斯莫諾吸血鬼籃球
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