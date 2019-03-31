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路易斯開球迷見面會　與粉絲大啖最新米其林美食

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▲路易斯31日舉行球迷見面會，大啖最新米其林美食。（圖／國泰金控提供）

▲路易斯31日舉行球迷見面會，大啖最新米其林美食。（圖／國泰金控提供）

記者杜奕君／台北報導

NBA退役傳奇球星路易斯(Rashard Lewis)訪台行邁入第4天，31日下午舉行球迷見面會，並大啖最新出爐的米其林美食。國泰金控也特地邀請總點閱率超過六百萬的籃球網紅Gino，炒熱氣氛，身為NBA的超級粉絲，Gino也特別穿上球衣請路易斯留下簽名，見面會活動圓滿落幕。

國泰金控和NBA合作邁入第九年，今年有幸邀請到NBA傳奇球星路易斯來台宣傳「國泰NBA3x三對三籃球賽」。

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短短5天的行程，路易斯除了陸續前往政治大學、南山高中，與台灣高中大學的籃球好手交流，當然也不能忘了跟台灣的粉絲互動。特地選在離台前的最後一個周日，於松山區舉辦粉絲互動記者會，現場吸引近百位粉絲，一暏傳奇球星的風采。

國泰金控也特地邀請總點閱率超過六百萬的籃球網紅Gino，炒熱氣氛，身為NBA的超級粉絲，Gino特別穿上球衣請Rashard簽名，引爆全場最高潮！

此外，國泰金控連續兩年成為「米其林」台灣獨家官方金融合作夥伴，本次活動也特別準備了3月27日才剛出爐的「2019年米其林必比登推介」來給路易斯嚐鮮。

像是來自東區的知名餐廳「四川吳抄手」，招牌紅油豬肉水餃，以豬後腿肉做內餡，尺寸只有大拇指這麼小，再淋上30多種中藥材製成的獨門紅油醬汁，堪稱是今年必吃的必比登美食，另外一道則是「榮榮園」的烤排骨，用洋蔥、醬油、蒜頭、冰糖等佐料燒8小時，燒到骨肉分離去除骨頭後，再夾在光餅中，又被稱作台灣小漢堡。

另外也當然也少不了每位球星來台必喝的珍珠奶茶。美食當前，路易斯不是自己獨享，而是大方邀請球迷上台，與他一同大啖美食，並與幸運的粉絲合照留念，為這次的粉絲見面會劃下完美的句點。

▲路易斯31日舉行球迷見面會，大啖最新米其林美食。（圖／國泰金控提供）

▲NBA傳奇球星路易斯與球迷相見歡。（圖／國泰金控提供）

關鍵字： 路易斯Rashard LewisNBA籃球Gino米其林
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