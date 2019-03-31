SBL／富邦雙洋將主場日狂轟　隊史首度登上例行賽龍頭

▲彈跳怪物米歇爾攻守俱佳，幫助富邦隊史首度登上例行賽第1名。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

賽前例行賽封王魔術數字僅剩「M1」，富邦勇士在31日主場日發揮強大氣勢，靠著雙洋將米歇爾、賈西亞攻守兩端完全宰制情況下，富邦最終以93比66大勝，目前23勝12敗戰績，也確定提前拿下例行賽第1名寶座，這也是富邦(前身台灣大)隊史首度拿下龍頭寶座，本季問鼎隊史首冠氣勢相當濃厚。

首節勇士軍團靠著米歇爾單節獨拿9分，加上劉韋辰壓哨三分球命中，順利以23比15領先達欣。2節富邦強勢持續強勢猛攻，半場終了前1分11秒米歇爾籃下進球後，富邦領先幅度已達13分，隨後富邦又在上半場終了前製造達欣犯規取得兩罰，半場46比32大幅領先達欣。

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易籃再戰後，富邦第3節仍靠著「雙鋒」米歇爾、賈西亞肆虐禁區，兩人攻守俱佳再將比分逐步擴大，反觀達欣此戰本土球員表現低迷，僅能靠著梅奧個人能力孤軍奮戰追分。

達欣即便擁有麥克連坐鎮禁區，但米歇爾、賈西亞頻頻利用速度、運動能力優勢，製造單打及團隊快攻機會，此節終了前2分58秒，米歇爾一次空中接力爆扣，更帶起另一波高潮， 即便達欣嘗試拉近落後比分，但此節終了前富邦在僅剩0.7秒情況下，米歇爾再度執行戰術成功，幫助富邦手握21分領先。

▲上周最佳球員賈西亞此戰火力依舊兇猛，成為富邦例行賽封王功臣。（圖／資料照）

末節賈西亞再度火力全開，一次快攻切入扣籃，讓富邦取得25分超前，本土扣將郭少傑也在比賽末段上演爆扣，氣勢Hihg翻全場，也讓富邦最終以27分大勝，9連勝也提前於本季例行賽封王。

米歇爾此戰狂轟24分、12籃板、5阻攻，上周最佳球員賈西亞也有21分、15籃板。

達欣方面除了梅奧攻下全場最高27分外帶8籃板外，其餘本土表現低迷，缺陣3周復出的主控蘇翊傑手感欠佳，全場僅1分進帳。

▲蘇翊傑此戰復出僅拿1分。（圖／資料照）