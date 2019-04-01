VIVA CUP少年足球賽　少年菁英決戰新莊

▲VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽，小小足球菁英決戰新莊。（圖／名衍行銷提供，下圖同）

體育中心／綜合報導

「VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽」坐擁全台孩童足球賽最高獎金30萬元，共吸引144支國內國小球隊參賽，於上周進行分組預賽，賽制組別共分國小U8、U10、U12等3組分組各取16名，共計48支隊伍進入決賽，3月30日在新北市新莊田徑場盛大舉辦最終決賽。

開賽儀式熱鬧非凡，萬歲牌代言人JANET謝怡芬將化身足球大使，不但與小小足球選手們一同進行運動員宣誓，亦於開幕式中與聯華食品長官攜手本屆冠軍金盃，各隊強權熱情參與進場與宣誓儀式，唱跳團體-動手動腳更帶來活潑趣味的VIVA CUP主題曲舞蹈表演，JANET謝怡芬也大秀精湛舞技，帶領小球員們於賽前熱舞暖身，並下場和孩童們踢球同樂。

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經過一整天的捉對廝殺，競賽結果終於出爐，U8組以「Topfive黃蜂」勇奪冠軍，「UNITY 8」及「公館NUMBER ONE」取得第二名與第三名，U10組則以奪冠呼聲至高的「豐里國小」順利封王，「大安足球俱樂部-綠」和「TWFC」屈居二、三位。

而備受關注的U12組競爭激烈，由「同安國小-藍」成功出線捧起冠軍金盃，「幸安國小」與「Pakarongay」分別坐擁亞軍與季軍。個人獎項部分，劉佳杰(UNITY/U8)、蔡侑恩(大安足球俱樂部綠/U10)以及李愷(同安國小藍/U12)紛紛展現超強進攻能力抱走最佳得分王頭銜，許容嘉(Topfive黃蜂/U8)、顏嘉辰(豐里國小/U10)還有陳宥余(同安國小-藍/U12)展現奮戰不懈的拚搏精神拿下最佳精神獎。

本次VIVA CUP獎盃設計比照世足賽獎盃，以托起足球的為設計概念勉勵小小足球選手在將來朝著自己的足球夢想前進，成為賽場上最閃耀的星星。