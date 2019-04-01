野獸重返台籃戰場？　黃金世代「回家打球」象徵意義大

▲林志傑未來是否重返台灣籃壇，將成為今夏最大焦點。（圖／CFP）

記者杜奕君／專題報導

近日台灣籃壇最熱烈討論消息，莫過於「野獸」林志傑在本季與CBA廣廈合約到期後，是否會重返台灣打球。不只林志傑，包括「黃金世代」幾位戰將如曾文鼎、楊敬敏若真能回到國內，背後的象徵意義絕對更加重大，無論是投入可能的職籃戰場或是ABL寶島夢想家，相信都會為國內籃球氛圍再度帶起一波高潮。

昔日SBL初期在白館一票難求的盛況，如今已不復見，SBL近幾年在眾多頂尖好手紛紛西進CBA情況下，整體發展狀況確實呈現停滯不前，若以林志傑為首的「黃金世代」能夠把握生涯末期回歸，對於國內籃壇確實將是一劑具有快速功效的強心針。

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以本季的寶島夢想家為例，在田壘、李學林、陳世念等人加入後，整體球隊形象包裝甚至話題塑造，都能有著明確主軸，球迷也樂於進場支持這些久違的偶像球星，加上優異的戰績輔佐，可說是近年來國內籃球最成功的案例。

▲曾文鼎本季與四川男籃合約也已到期。（圖／CFP）

倘若林志傑、曾文鼎及楊敬敏若都選擇返台效力，當然實質戰力依舊存在，但更重要的其實在於背後意義，當國內的籃球環境甚至是球團的企業母體願意砸重金請回這些旅外好手，這樣的球星回流潮，自然也會帶動整體籃球風氣，球隊甚至聯賽也能有更多話題及行銷點可以切入，絕對可說是雙贏局面。

現階段這批黃金世代球星要整每場都繳出年輕時「宰制級」數據或許不太容易，但只要關鍵時刻發揮經驗值，甚至在隊上負起傳承效果，對於未來的中生代球員接班，也將是有所助益，甚至在未來可能成形的職籃賽場，都會是絕佳的開幕話題所在。

當然林志傑、曾文鼎及楊敬敏等人最終是否返台打球，都還未有正式定案，但若3人最終都選擇回到台灣打球，無論加盟哪個聯賽，相信都將對國內籃運有直接的助益，或許這也將是近期發展停滯的台灣籃壇，一次最好翻身重振聲勢的機會。

▲楊敬敏率先表達返台打球可能。（圖／CFP）