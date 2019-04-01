不只是廣廈隊魂　林志傑樹立旅外球星典範

▲林志傑經歷多年淬鍊，已經是台灣籃壇近代最佳表率。（圖／CFP）

記者杜奕君／專題報導

已邁入運動員高齡的「37歲」，永遠的「野獸」林志傑在CBA季後賽仍揮灑自如，不斷燃燒自我，希望幫助母隊廣廈持續挺進。這位現任廣廈隊長兼「隊魂」在生涯末期所展現出的高度自律與鬥志，絕對足以成為全台灣任何一個層級籃球員的重要典範，無論野獸未來動向為何，都值得外界給予支持與掌聲。

即便當年HBL資歷幾乎為零，憑藉籃球場上優異能力而發光發熱的林志傑，自亞青男籃開始展露頭角，隨後無論就讀文化大學，到引爆SBL最風光的台啤「綠色奇蹟」，只要有這頭野獸出現的比賽，就注定充滿激情與張力，讓球迷直呼不可思議。

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隨後林志傑遠征大陸CBA聯賽，經歷10個賽季淬鍊，不僅成為廣廈男籃「隊魂」，全能身手更在亞洲籃壇都得到肯定，甚至一度被視為亞洲最佳得分後衛代表，而這一切榮耀的背後，是林志傑對手中籃球的高度重視及自律。

▲林志傑目前仍在為廣廈男籃持續於季後賽奮戰。（圖／CFP）

過去幾年，林志傑明顯在體態上更加要求，為了適應年齡漸長狀況，他也曾有計畫性減重，讓自己維持最佳的體態及體能，當他在2015年宣布將從國家隊正式退役時，球迷不捨的情緒也讓林志傑在最後擊敗南韓一戰賽後落下男兒淚，感謝球迷一路力挺。

雖然征戰CBA多年始終與總冠軍緣慳一面，但林志傑此時仍在為廣廈團隊持續奮戰，持續朝冠軍夢前進。未來即便無法續留廣廈幾乎已成事實，林志傑絕對仍將是CBA各隊可能網羅的重要戰力，包括台灣的SBL、ABL都可能出手找來這位精神領袖助威，接下來林志傑何去何從，仍將是這個夏天外界的最大關注焦點。

NBA賽場上，有「半人半神」稱號的卡特(Vince Carter)即便邁入42歲高齡，在世界籃球最高殿堂仍不時有驚人出色表現，而處在亞洲籃球最高殿堂的林志傑，未來仍將持續發光發熱，成為台灣籃球員最成功的旅外表率。

▲林志傑生涯末期對自我的高度自律要求，成為能持續展現頂尖水平的重要關鍵。（圖／CFP）