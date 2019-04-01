SBL／謝宗融重現魔獸光采　韋陳明仍期待進步更多

▲謝宗融本季在台銀獲得更多上場空間。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

近年來SBL產出的本土長人式微，除了周柏臣、陳冠全、周伯勳及蘇奕晉等中生代戰將外，鮮少有足夠成為主力輪替陣容的禁區新血。不過台銀「魔獸」謝宗融近期克服傷病陰影後，上周對上璞園之戰單場抓下生涯新高9籃板，台銀總教練韋陳明就直言，「謝宗融各項能力都屬上乘，希望他能趕緊跟上我對他的期待值。」

台銀本季雖然早早確定退出季後賽行列，也連3季在SBL例行賽墊底，但本季陣中仍有不少亮點，包括目前以場均14.2分暫居「本土得分王」的張博勝，本季就打出生涯年表現。

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另外包括「選秀狀元」陳昱瑞，日前也憑藉連3戰得分破20的亮眼表現，拿下單周最佳球員肯定，也幾乎篤定成為年度新人王最大熱門。

至於台銀陣中另一個隱藏亮點，絕對非身高200公分的謝宗融莫屬，身為上季(第15季)選秀狀元，謝宗融新秀年飽受傷病困擾，表現並不如預期，本季甚至也兩度受到腳踝傷勢影響長期缺陣，但優質體型與不錯的運動能力，仍讓他的第2個SBL賽季偶有佳作。

上周對璞園之戰他臨危受命扛下先發，上場時間近33分鐘更寫下個人生涯新高，全場抓下9籃板(包含5記進攻籃板)也是生涯最佳，更在比賽中秀了一次禁區雙手重扣，似乎又讓外界看見那個當年備受期待的禁區「魔獸」。

台銀總教練韋陳明表示，「謝宗融本來就該這麼打，他所有條件都屬上乘，我希望他早日達到我的期待值，我對於他目前的表現只能說功過參半，如果不服氣我希望他用表現拚給我看。」

還不滿24歲的謝宗融本季平均17分鐘的上場時間貢獻5.7分、4.2籃板，以效率值來看表現不錯，本季甚至也有5戰得分達雙位數，與上季的0場相比，確實有所進步。

但面對現今SBL雙洋將政策下，有時必須直接和洋將對位的狀態之下，謝宗融的整體對抗性乃至於禁區腳步還是必須有所提升，才能在未來有更多上場時間，甚至在國家隊掙得一席之地。

▲如何維持健康狀態並增加禁區對抗性，成為謝宗融最大課題。（圖／籃協提供）