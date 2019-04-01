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SBL／奪例行賽年度第1　富邦最終戰許總再變陣

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▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士主場日順利登上本季例行賽第1位。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

富邦勇士31日挾9連勝強大氣勢，隊史首度登上例行賽年度戰績第1位，總教練許晉哲再次展現其執教功力，也讓富邦成為本季爭取隊史首冠看來是大有可為。接下來許總在富邦例行賽最終戰還將持續變陣，5日對上台銀除了將採用「每節單洋將」方式，包括蔡文誠、洪志善及張宗憲等人也都將進行輪休。

季末拉出9連勝高潮，富邦勇士除了自力奪下本季例行賽年度第1外，雙洋將米歇爾與賈西亞的組合，目前看來也令各隊是難以阻擋，也成為富邦後續在季後賽爭取更好戰績的最大本錢。

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但教頭許晉哲仍強調，「雖然拿下例行賽第1名，但這終究只是完成季前設定的其中之一目標，接下來若能順利拿下總冠軍，我想我會更高興的。」

富邦在確定拿下例行賽年度首位後，在例行賽最後一戰對上台銀，許晉哲也將嘗試變陣，希望能磨合出更多板凳戰力，也讓陣中主將能稍稍獲得喘息機會，以更好的狀態迎接季後賽。

許晉哲透露，「例行賽最後一戰，我還是會讓兩個洋將都打，但會採取單節單洋將的方式，另外包括洪志善、蔡文誠與張宗憲等本土老將也都會輪休，讓更多年輕球員上場磨練。」

勇士目前戰績23勝12敗，即便最終台啤追平戰績，但比較兩隊例行賽交手，勇士仍如願奪下例行賽龍頭，台啤則確定第2，兩隊在季後賽首輪都將輪空，到第2輪才將正式登場。

至於3到6名方面，態勢則尚未明朗，目前排名依序為璞園、金酒、達欣、裕隆，必須到最後一周賽程才能確定季後賽首輪對戰組合。

▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲許晉哲在例行賽最終戰將大幅變陣。（圖／籃協提供）

關鍵字： 富邦勇士許晉哲籃球SBL洪志善蔡文誠張宗憲賈西亞米歇爾籃球
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