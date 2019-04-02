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聖堂射手格林轟本季新高29分　暴龍4連勝拆穿魔術

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▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲雷納德休兵兩戰後回歸，幫助暴龍勇奪4連勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍2日主場迎戰目前仍在為季後賽門票奮力一搏的魔術，此戰暴龍團隊可說談笑用兵，「聖堂射手」格林(Danny Green)單場三分球10投7中，拿下本季個人新高29分，幫助暴龍以121比109輕取魔術。林書豪此戰上場17分21秒，全場僅5分進帳，另添3籃板、1阻攻，暴龍收下近期4連勝，也是本季第55勝。

此戰開賽暴龍領軍飆分的不是當家球星雷納德(Kawhi Leonard)，而是格林外線頻頻開火，「聖堂射手」首節就飆進4記三分彈，個人獨拿16分。但作客的魔術首節火力更加兇猛，單節團隊傳出12次助攻狂轟36分，首節魔術還以7分領先。

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不過2、3節暴龍火力持續加溫，雷納德、小賈索(Marc Gasol)、羅瑞(Kyle Lowry)都有穩定表現帶動下，暴龍第3節團隊猛砍8記三分球，趁勢拉開超過20分差距。

▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲格林轟下本季新高29分外帶7記三分球，成為暴龍4連勝最大功臣。（圖／CFP）

此戰在先發主力表現平均情況下，林書豪直到末節才獲得較多上場機會，在剩下6分28秒時，才靠著切入突破首開紀錄。但魔術在終場前1分45秒竟靠著替補陣容追成僅8分差，所幸最終林書豪與替補群穩住陣腳，暴龍12分之差收下近期4連勝。

格林此戰15投11中，上場27分58秒就轟下本季個人新高29分外帶5籃板、2抄截、3阻攻，堪稱本季個人代表作。雷納德17分、7籃板、5助攻，林書豪則是上場17分21秒，進帳5分、3籃板、1阻攻。魔術方面則以射手佛尼爾(Evan Fournier)21分、4籃板、4助攻最佳。

▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪(左)此戰僅5分進帳。（圖／CFP）

關鍵字： 格林聖堂射手雷納德林書豪暴龍魔術NBA籃球
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