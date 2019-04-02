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聖堂射手猛繳本季代表作　格林單季190顆三分隊史第3高

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▲暴龍「聖堂射手」格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍「聖堂射手」格林本記三分命中率45.6%，寫10年NBA生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍2日順利於主場擊敗魔術，鎖定大西洋組分組冠軍及東區第2名席次。此戰球隊致勝關鍵就在於「聖堂射手」格林(Danny Green)的兇猛外線，此戰他狂砍本季個人新高29分外帶5籃板、2抄截、3阻攻，堪稱本季個人代表作，且格林連同此戰在內，本季共投進190顆三分球，已經可名列隊史第4高表現。

此戰面對仍在為季後賽奮力一搏的魔術，暴龍開賽打來並不輕鬆，首節甚至一度落後達雙位數，但靠著格林開賽就相當火燙的外線手感，在他首節獨拿16分帶領下，暴龍仍能緊咬比分不放。

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此戰格林的火燙手感似乎也感染全隊，暴龍全場三分線外37投19中，命中率高達51.4%，此戰成為致勝功臣的格林全場更是15投11中，以高達73.3%的投籃命中率砍下本季個人新高29分，外帶5籃板、2抄截、3阻攻，可說是攻守俱佳表現。

連同此戰在內，格林本季三分球命中數已經來到190顆，追平隊友羅瑞(Kyle Lowry)，並列隊史單季第4高紀錄，不過暴龍單季個人三分球命中數前3名也都被羅瑞所包辦，分別為238、212、193顆，在暴龍還剩下4場例行賽情況下，格林也仍有機會持續刷新個人命中紀錄。

格林連同此戰在內，本季三分球命中率高達45.6%，寫下加入NBA 10季以來的新高，距離在2014-15賽季命中191顆三分球的個人最佳紀錄，也僅剩1球差距。

▲暴龍「聖堂射手」格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍格林單季投進190顆三分球名列暴龍隊史第4，距離個人紀錄也僅1球差距。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 格林聖堂射手雷納德林書豪暴龍魔術NBA籃球
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