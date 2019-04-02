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單季16場射破130分　公鹿瘋狂火力寫NBA 20年來新高

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▲公鹿字母哥安戴托昆波、布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿本季已有16場例行賽團隊得分突破130分，改寫NBA近20年來新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季持續穩居NBA例行賽龍頭寶座，公鹿的優質表現從數據就可得知，本季公鹿已有16場例行賽團隊得分至少在「130分」打破了NBA近20年來的新高紀錄，聯盟上次有球隊展現如此強悍的得分爆發力，得追溯到1988-89賽季的金塊，該季金塊整年共有19場比賽，單場團隊得分至少130分。

公鹿本季至今58勝20敗的優異戰績仍穩居例行賽第1位，表現甚至優於過去4季奪下3冠的衛冕軍勇士。陣中頭號球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季平均繳出27.4分、12.5籃板、5.9助攻，更被視為年度MVP的最大熱門。

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▲爵士米歇爾、公鹿米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲米德爾頓本季首度獲得入選明星賽肯定。（圖／達志影像／美聯社）

本季公鹿的團隊表現究竟有多麼出色，從團隊攻擊火力表現便可得知，團隊至今共有16戰單場得分至少達130分，這也是NBA過去20年以來的新高表現。

先前金塊曾於1988-89賽季時，單季19場得分突破130分大關。依目前公鹿僅剩4場例行賽情況下，要追平甚至突破不能說沒有機會，但必須場場都有超級優質火力發揮，才能改寫這項難能可貴表現。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德索本季也稱職扛起公鹿後場指揮官重任。（圖／達志影像／美聯社）

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