SBL／彈跳怪物米歇爾攻守俱佳　富邦連兩周包辦MVP

▲米歇爾助富邦奪下例行賽年度第1位，個人也獲選第17周最佳球員。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17周最佳球員2日出爐，上周以9連勝強勢表現勇奪隊史首次例行賽年度第1位的富邦勇士，陣中「彈跳怪物」米歇爾上周兩戰以平均21.5分、8.5籃板、4.5阻攻的強勢表現，幫助富邦兩戰全勝，榮登單周最佳球員。這也是前一周MVP由賈西亞拿下後，勇士雙洋將連兩周包辦MVP殊榮。

富邦勇士季末表現狂拉尾盤，上周先後連擊敗台啤、達欣後，正式自力封王，隊史首度拿下例行賽年度第1位，問鼎本季年度總冠軍機會濃厚。

請繼續往下閱讀...

而上周富邦勇士雙洋將米歇爾、賈西亞威力依舊令各隊難擋，其中「彈跳怪物」米歇爾兩戰平均21.5分、8.5籃板，更有4.5阻攻的兇猛威力，在比賽中頻頻上演「空戰模式」轟炸籃框或驚人火鍋封蓋，無論觀賞度獲實質表現，單周最佳球員都當之無愧。

對於首度獲得單週最有價值球員殊榮肯定的米歇爾說，「很開心拿下單周MVP，感謝球團及隊友間的相互合作，我們就像是一個大家庭，希望可以持續地往我們最終的目標前進，幫助富邦拿下本季的總冠軍。」

米歇爾也繼第16周最佳球員賈西亞後，接下第17周最佳球員殊榮，連兩周MVP由富邦包辦，這也是繼裕隆桑尼、林韋翰拿下第6、7周最佳球員後，本季再次有連兩周MVP由同隊戰友包辦。

米歇爾本季平均17.6分、10.6籃板、2.3助攻、2.7阻攻，已經篤定拿下「年度阻攻王」，優異的禁區防守能力，甚至問鼎年度最佳防守球員的機會也相當濃厚。

▲富邦米歇爾本季防守威力十足。（圖／籃協提供）