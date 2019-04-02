運動雲

> >

SBL／彈跳怪物米歇爾攻守俱佳　富邦連兩周包辦MVP

ETtoday運動雲

▲富邦洪志善、蔡文誠、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲米歇爾助富邦奪下例行賽年度第1位，個人也獲選第17周最佳球員。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17周最佳球員2日出爐，上周以9連勝強勢表現勇奪隊史首次例行賽年度第1位的富邦勇士，陣中「彈跳怪物」米歇爾上周兩戰以平均21.5分、8.5籃板、4.5阻攻的強勢表現，幫助富邦兩戰全勝，榮登單周最佳球員。這也是前一周MVP由賈西亞拿下後，勇士雙洋將連兩周包辦MVP殊榮。

富邦勇士季末表現狂拉尾盤，上周先後連擊敗台啤、達欣後，正式自力封王，隊史首度拿下例行賽年度第1位，問鼎本季年度總冠軍機會濃厚。

請繼續往下閱讀...

而上周富邦勇士雙洋將米歇爾、賈西亞威力依舊令各隊難擋，其中「彈跳怪物」米歇爾兩戰平均21.5分、8.5籃板，更有4.5阻攻的兇猛威力，在比賽中頻頻上演「空戰模式」轟炸籃框或驚人火鍋封蓋，無論觀賞度獲實質表現，單周最佳球員都當之無愧。

對於首度獲得單週最有價值球員殊榮肯定的米歇爾說，「很開心拿下單周MVP，感謝球團及隊友間的相互合作，我們就像是一個大家庭，希望可以持續地往我們最終的目標前進，幫助富邦拿下本季的總冠軍。」

米歇爾也繼第16周最佳球員賈西亞後，接下第17周最佳球員殊榮，連兩周MVP由富邦包辦，這也是繼裕隆桑尼、林韋翰拿下第6、7周最佳球員後，本季再次有連兩周MVP由同隊戰友包辦。

米歇爾本季平均17.6分、10.6籃板、2.3助攻、2.7阻攻，已經篤定拿下「年度阻攻王」，優異的禁區防守能力，甚至問鼎年度最佳防守球員的機會也相當濃厚。

▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦米歇爾本季防守威力十足。（圖／籃協提供）

關鍵字： 米歇爾賈西亞富邦勇士SBL籃球單周最佳球員MVP彈跳怪物
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

近3戰狂飆57記三分球　暴龍外線火力成爭冠最大本錢

聖堂射手猛繳本季代表作　格林單季190顆三分隊史第3高

聖堂射手格林轟本季新高29分　暴龍4連勝拆穿魔術

野獸重返台籃戰場？　黃金世代「回家打球」象徵意義大

熱門新聞

中職／兄弟傳簽義大利籍新洋砲　經典賽國手跟伯納同隊

慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬比4球團隊薪還多

日職／王柏融戰樂天　不畏下雪2局上敲幸運內野安打

王柏融還在適應　陽建福驚：日本投手輕鬆飆出161公里

因王柏融另類解成就　蕭一傑登MVP舞台:打10年沒上去過

採訪側記／火腿高規格禮遇台媒　相信王柏融會打出價值

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe

2印地安人克雷文格飆12K最多三振

3桃猿崩盤　統一獅狂灌7分逆轉

4頂新出席領隊會議　馮勝賢：交流打招呼

5邱丹先發！桃猿8戰6中外野

熱門新聞

1兄弟新洋砲　傳簽義大利經典賽國手

2慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬

3王柏融戰樂天　2上不畏下雪敲安打

4王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

5因大王解成就　蕭一傑登MVP舞台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366