「一眉」戴維斯不上場也出包　對球迷比中指遭聯盟罰款

▲戴維斯又因為對球迷比中指，遭聯盟罰款15000元美金。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

自明星賽後就因為「賣我」宣言遭球團刻意限制上場持間，鵜鶘當家球星「一眉」戴維斯(Anthony Davis)因為背部傷勢近期長期缺賽，但在球隊對上黃蜂之戰，戴維斯因為向球迷比出中指不雅手勢，遭聯盟裁罰15000元美金，本季打來相當悶的戴維斯，可說是禍不單行。

季中直接放話希望離開鵜鶘，戴維斯的交易肥皂劇一度天天佔據NBA頭版，但最終鵜鶘終究沒有送走這位頂尖球星，但自明星賽後刻意限制其上場時間，戴維斯表現也明顯下滑，而球隊戰績更是一落千丈，可說是雙輸局面。

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戴維斯本季明星賽前平均上場近36分鐘，貢獻28.1分、12.9籃板、4.2助攻、1.6抄截、2.5阻攻，甚至是MVP等級水準，但明星賽後在球隊刻意限制上場時間之下，「一眉」上場時間僅剩21分鐘，數據也大幅滑落到16.9分、8.4籃板、1.4抄截、1.9阻攻。

4日主場對上黃蜂之戰，因背傷缺陣的戴維斯又出現脫序行徑，竟出現隊球迷「比中指」，被聯盟罰款15000元美金，約折合台幣45萬元。

據了解戴維斯是在球隊以109比115不敵黃蜂情況下，離場時被與球迷發生衝突，向球迷比了中指。

戴維斯本季平均仍有25.9分、12籃板、3.9助攻、1.57抄截、2.4阻攻，但鵜鶘在少了戴維斯的全力助陣下，本季至今戰績32勝47敗，僅排名西區第12位。

最快在2020年，戴維斯就可跳出現有合約，尋求離開鵜鶘機會，按照目前雙方幾乎呈現「撕破臉」狀況，一眉哥未來動向究竟為何，可能在下個賽季仍會持續延燒討論。

▲戴維斯未來該如何與幾近撕破臉的鵜鶘相處，成為值得觀察重點。（圖／CFP）