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SBL／林韋翰強勢大三元領勝　夏普復仇擊敗前東家金酒

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▲D-Live夏季聯賽，二度當爸的林韋翰領軍裕隆封王。（圖／記者杜奕君攝）

▲林韋翰單場12分、10助攻、11籃板，完成大三元領勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL例行賽最後1周賽事2日登場，金酒2日舉辦本季唯一一次的周2主場日活動。此戰也是裕隆洋將夏普在被金酒釋出後，首度對決前東家。此戰金酒當家主將于煥亞上半場就狂轟18分，一度幫助金酒領先達16分，但裕隆林韋翰單場12分、10籃板、11助攻大三元數據，幫助裕隆84比78勝出。

此戰金酒主力大前鋒蘇奕晉雖因背部傷勢缺陣，但開賽團隊打出猛烈攻勢，以12比5取得領先。反觀裕隆開賽超過6分鐘都僅能靠著夏普與主控林韋翰取分。 但金酒中鋒塞勒在首節剩下3分19秒時就苦吞個人第2犯，不過此時金酒本土一哥于煥亞發威，在他首節獨拿13分帶領下，金酒取得29比16大幅領先。

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2節金酒開局又靠于煥亞、張容軒開火，領先達到16分之多。裕隆上半場即便多次強勢切入禁區，但籃框彷彿「加蓋」屢攻不下，所幸末節裕隆單打奏效，半場結束追成5分落後。金酒于煥亞在上半場就大爆發，猛砍18分、5助攻是球隊領先最大關鍵。

易籃再戰裕隆率先搶得4比0先機，追成僅1分落後，所幸金酒老將陳靖寰三分球止血，但時間還剩7分36秒情況下，塞勒苦吞個人第4犯只能暫時下場。隨後呂政儒與吳怡斌卡位發生衝突，雙方都被吹犯規情況下，呂政儒後續再有出手動作被吹違反運動道德犯規，個人5次犯滿退場。

裕隆夏普一次抄截後單手大爆扣，又讓球隊回到僅兩分落後，隨後金酒雙老陳靖寰、張容軒雖連續得分穩住陣腳，但瓊斯在此節3分21秒時強勢切入三分打，終於幫助裕隆超前比分。隨後雙方展開拉鋸激戰，3節打完金酒65比64領先。

末節氣勢提升的裕隆開節就打出5比0攻勢，但金酒仍靠著于煥亞三分火力取得1分領先，隨後雙方屢攻不下，裕隆靠著林力仁連續兩記三分冷箭，終場前2分23秒取得7分超前，隨後林韋翰再度三分破網，裕隆手握10分領先，但金酒靠著王泰傑連續兩記三分球，終場前34.6追成4分差，但最終裕隆穩住陣腳以6分勝出，賞給金酒近期一波4連敗。

林韋翰單場12分、10籃板、11助攻，成為梅奧、強森之後，本季第3位也是本土首位完成大三元數據好手。金酒于煥亞打滿全場40分鐘，也貢獻24分、10助攻、3抄截本季代表作。
 ▲▼SBL超籃金酒于煥亞。（圖／記者林敬旻攝）

▲于煥亞單場轟24分仍輸球。（圖／籃協提供）

關鍵字： 于煥亞金酒吳俊雄SBL籃球塞勒裕隆夏普
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