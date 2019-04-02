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SBL／林韋翰生涯首度大三元　蛻變爆發只為總冠軍

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▲裕隆林韋翰、林力仁、夏普，金酒于煥亞、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲裕隆主控林韋翰飆出生涯首度大三元，幫助球隊逆轉擊敗金酒。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

「人生首度拿下大三元數據，我當然很開心，但對我來說拿到總冠軍還是比什麼都重要！」本季打出生涯年表現，2日對金酒再用單場12分、10籃板、11助攻猛砍生涯首度大三元的金酒主控林韋翰如此說道。本季展現聯盟頂尖控衛身手，林韋翰笑說，「一步一步來，這季至少要切要傳的分寸，我認為自己拿捏還可以。」

本季才寫下驚人的聯盟首次得分、助攻單場「雙20」數據，林韋翰此戰面對金酒又繳出12分、10籃板、11助攻，生涯首度大三元。

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林韋翰也成為本季繼梅奧、強森之後第3位拿下大三元數據選手，也是SBL開打16季以來第5位達成此殊榮的本土好手。

不過林韋翰仍強調，「雖然拿下人生中首次大三元很開心，但這場比賽贏球讓我們仍有機會擠進前4名，我認為意義更大，畢竟拿冠軍比什麼個人獎項都來得重要。」

林韋翰本季平均可繳出9.5分、3.7籃板、8.6助攻、1.8抄截，除了篤定拿下「年度助攻王」外，各項個人數據也都來到生涯新高，對此林韋翰表示，「還是一步一步來，我必須先有一定的進攻能力，對手才會對我加壓，讓我的傳球機會更多，這季在要切要傳的分寸上，我認為自己表現得還可以。」

▲裕隆林韋翰、林力仁、夏普，金酒于煥亞、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲林力仁(右)連續飆進兩記關鍵三分球，林韋翰開心慶賀。（圖／籃協提供）

關鍵字： 林韋翰裕隆SBL大三元籃球夏普于煥亞金酒
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