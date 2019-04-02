SBL／夏普棒打老東家就贏球　看到前隊友好開心

▲夏普首度面對前東家金酒，就用全面數據幫助裕隆取勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

在洋將大限後仍被金酒以「李恩條款」(傷病證明)釋出，夏普在被裕隆接手後，2日終於獲得對決老東家機會。夏普全場繳出23分、15籃板、7助攻的全面數據幫助裕隆贏球，但他賽後強調，「這就只是一場例行賽，我目前只希望幫助裕隆朝季後賽前進。我也很開心看到老隊友們，希望他們一切順利。」

被金酒以膝傷理由釋出，夏普隨後被裕隆找來救火後，整體融入狀況也越來越好，此戰面對金酒，夏普上演「棒打老東家」戲碼，全場23分、15籃板、7助攻的全能表現，最終也幫助裕隆以6分勝出。

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夏普賽後表示，「隨然開局團隊陷入困境，但林力仁最後關鍵時刻跳出，幫助球隊贏得勝利。但這場對我們來說只是另一場例行賽，我的目標仍是幫助球隊往季後賽前進。」

夏普也特別提到，「這也是我離開金酒後，首度看到這些老隊友，我很開心看到這些老戰友們。」

至於前東家教頭吳俊雄則說，「塞勒雖然功能比較單一，但場上表現也更穩定，夏普就是比較全面性，兩者的取向還是不同，既然當初決定要換掉夏普，就必須要去面對，不過今天我們的新陣容確實打得也比前兩戰要好。」

▲林韋翰拿下生涯首度大三元數據。（圖／籃協提供）