熱火拚季後賽又遇重挫危機　砍將理查森拉傷將缺陣兩周

▲理查森因鼠蹊部拉傷，將缺陣至少兩周時間。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

直到例行賽最後階段都還在為東區季後賽門票力拚，目前暫居東區第9位的熱火，在危急存亡時刻又出現極大重挫，本季以場均16.6分暫居球隊得分王的理查森(Josh Richardson)，又因為左腿鼠蹊部拉傷，可能將至少缺陣兩個星期時間，這對熱火最後爭取季後賽晉級機會，可說是陷入極為不利狀況。

雖然目前暫居東區第9，但熱火落後名列6到8位的活塞、籃網、魔術，最多不過僅1場勝差，剩餘4戰可說是場場關鍵，晉級與否的命運可說掌握在自己身上。

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但5日球隊又面臨極大困境，日前對上塞爾提克之戰因左腿鼠蹊部拉傷退場的球隊得分王理查森，傳出雖然傷勢並無大礙，但至少需要缺席兩周時間，這對目前積極爭取季後賽門票的熱火來說，無疑是最大噩耗。

理查森本季打出「生涯年」表現，每場平均16.6分、3.6籃板、4.1助攻、1.1抄截，各項數據都來到個人新高點，南灘大軍在少了這位砍將助陣情況下，季後賽情勢可說是又增添更多困境，必須自立自強才有突圍可能。

本季熱火能否擠進季後賽會如此受到外界關注，主因仍在「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)宣告本季將是「最後一舞」的退役賽季，因此熱火否能順利晉級東區季後賽，也關係到球迷還能欣賞韋德的場上風采有多久時間。

▲理查森關鍵時刻缺陣，將對熱火爭取季後賽門票出現重大變數。（圖／達志影像／美聯社）