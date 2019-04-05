寫12年以來隊史最佳戰績　國王沒季後賽可打仍寫榮耀

▲國王福克斯領軍，本季將有望朝5成勝率叩關。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

國王5日在主場以117比104擊敗來訪騎士，拿下本季第39勝，雖然目前39勝40敗戰績已經確定無緣季後賽，但國王已經打出自2006-07賽季以來的12年最佳戰績，本季剩餘例行賽更可成5成勝率目標邁進。對於年輕的國王軍團來說，重建之路顯然走在正確方向。

5日迎戰來訪的騎士，國王靠著本季破繭而出的2年級控衛福克斯(De'Aaron Fox)繳出16分、10助攻，升格球隊得分王的希爾德(Buddy Hield)砍下全場最高23分外帶3抄截，幫助國王13分勝出，拿下本季第39勝。

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國王本季的39勝，已經是自2006-07賽季以來的隊史最佳戰績，過去13年來國王最多僅拿下38勝，本季已經打出優質表現，雖然在競爭激烈的西區距離季後賽8強仍有一小段差距，但本季剩餘例行賽甚至能朝5成勝率目標來邁進。

上一次國王單季勝率超過5成已經是2005-06賽季，該季團隊拿下44勝38敗，於季後賽首輪止步，隨後至今13個賽季，球隊都無緣重返季後賽。

國王總教練雅格(Dave Joerger)表示，「這對我們是很棒的一場勝利！我們的防守活動力非常棒，我們能不斷有抄截且促使對手失誤。」

此戰砍進5記三分球的希爾德，季末同樣仍有個人紀錄可以追逐，希爾德連同此戰在內，效力國王前3季已經投進594顆三分球，距離里拉德(Damian Lillard)所保持的效力單一球隊前3季三分球最多命中數(599顆)僅剩5顆差距，希爾德在剩下3場例行賽同樣有高度機會追平甚至打破此紀錄。

▲希爾德將可挑戰效力單一球隊前3季最多三分球命中數紀錄。（圖／達志影像／美聯社）