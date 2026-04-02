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李洋會晤紐西蘭代表　聚焦運動交流「橄欖球、人才培育成重點」

▲紐西蘭商工辦事處代表梁思齊致贈紀念品予運動部李洋部長，展現雙方友好情誼、運動部李洋部長（中）、紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（右1）及中華民國橄欖球協會邱廣研秘書長（左1）等人合影留念，象徵台紐運動交流持續推進。。（圖／運動部提供）

▲紐西蘭商工辦事處代表梁思齊致贈紀念品予運動部李洋部長，展現雙方友好情誼。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動部長李洋於4月1日接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley），雙方針對台紐運動交流進行意見交換，討論內容涵蓋橄欖球發展、人才培育及未來合作模式。會中共識將在既有良好互動基礎上，研議更具彈性的合作機制，希望拓展雙邊在運動領域的實質連結，為選手與青年世代創造更多跨國交流機會。

李洋表示，他對紐西蘭成熟的運動環境印象深刻，並指出運動部成立後即以運動員需求為核心，致力於制度調整與訓練環境優化。他強調，政府將持續推動「以選手為本」的國際交流政策，鼓勵國內選手走向海外累積經驗，同時也期待與紐西蘭在各自具優勢的運動項目上深化合作，共同帶動運動發展。

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談及人才培育，李洋指出，運動員養成不應僅侷限於專項訓練，教育與語言能力同樣關鍵，有助於未來多元發展。台灣願意分享部分運動項目的發展經驗，也期待透過雙邊交流，引進更成熟的訓練理念與制度，進一步健全運動員教育與職涯支持體系，培養具備國際視野的人才。

梁思齊則回應，台紐雙方在經貿、觀光與教育方面已有穩固合作關係，加上同屬南島語族文化圈，在原住民族議題上互動密切。他特別提到，紐西蘭高度重視橄欖球運動，期盼未來能透過技術交流、人才培育與互訪計畫，加強與台灣的合作基础，擴大運動與文化交流的深度與廣度。

▲紐西蘭商工辦事處代表梁思齊致贈紀念品予運動部李洋部長，展現雙方友好情誼、運動部李洋部長（中）、紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（右1）及中華民國橄欖球協會邱廣研秘書長（左1）等人合影留念，象徵台紐運動交流持續推進。。（圖／運動部提供）

▲紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（右1）及中華民國橄欖球協會邱廣研秘書長（左1）等人合影留念，象徵台紐運動交流持續推進。（圖／運動部提供）

關鍵字： 李洋運動部運動部長紐西蘭梁思齊

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