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近19戰狂取17勝　老鷹亞歷山大-華克轟32分率隊擊潰魔術

記者杜奕君／綜合報導

東區近況最火燙的亞特蘭大老鷹，2日作客交手奧蘭多魔術，老鷹靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）狂轟32分、4籃板、3抄截，團隊共5人得分達雙位數的優質表現帶動下，最終老鷹130比101大勝贏球，近19戰狂贏17場，目前44勝33敗排名東區第5位。

此戰老鷹踢館魔術，首節雙方打來拉鋸，魔術還以28比25取得小幅領先。但次節老鷹火力全開，以超過7成的投籃命中率單節狂轟47分，其中亞歷山大-華克更是包辦17分，半場打完老鷹建立多達18分領先優勢。

下半場老鷹持續發揮兇猛攻勢，「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）第3節又是砍下11分，老鷹一度擴大領先來到31分之多，最終就以29分之差輕取魔術。

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老鷹此戰以亞歷山大-華克砍下32分、4籃板、3抄截最佳，明星前鋒強森（Jalen Johnson）18分、14籃板、8助攻。

至於魔術方面，射手班恩（Desmond Bane）拿下14分，班凱羅（Paolo Banchero）11分、8籃板、3助攻，本季因傷缺陣多時的華格納（Franz Wagner）復出首戰拿下12分。

▲老鷹亞歷山大-華克轟下32分，率隊痛宰魔術。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹亞歷山大-華克轟下32分，率隊痛宰魔術。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹魔術亞歷山大-華克華格納

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