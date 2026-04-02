出事啦！拓荒者選秀前違法接觸楊瀚森　遭NBA開罰10萬美金

▲波特蘭拓荒者在選秀前違法接觸新秀中鋒楊瀚森，被NBA認定違規開罰。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26的NBA例行賽季即將進入尾聲，本賽季在新人選秀會上，波特蘭拓荒者「爆冷」在首輪第16順位，網羅了有「中國約基奇」稱號的新星長人楊瀚森，不料卻被聯盟認定早在2023年的12月，拓荒者球團就對尚未符合NBA選秀資格的楊瀚森進行考察與接觸，因此認定違反聯盟相關規範，遭開罰10萬美元，折合新台幣大約322萬元。

NBA在台灣時間2日公布拓荒者遭處分結果，除了實質上的罰款外，拓荒者管理層也遭連帶處分，助理總管奧利瓦（Sergi Oliva）與施密茨（Mike Schmitz）各被處以兩週無薪停職。

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根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述球隊在社群平台發布的聲明指出，拓荒者是在內部發現問題後主動向聯盟通報，並全程配合調查，「球隊尊重並接受聯盟的最終裁決」。

現年20歲的楊瀚森原效力CBA青島雄鷹，於2025年選秀會首輪第16順位被灰熊選中後，隨即交易至拓荒者。

本季他在NBA出賽41場，僅有1場先發，場均7.2分鐘貢獻2.3分、1.6籃板；另於發展聯盟出賽14場，平均繳出17.1分與9.1籃板。