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宇宙啦啦隊夢幻聯手NBA太陽啦啦隊　5日板橋限定互動登場

▲宇宙啦啦隊將夢幻聯手NBA太陽啦啦隊，在5日板橋限定互動登場。（圖／緯來提供）

▲宇宙啦啦隊將夢幻聯手NBA太陽啦啦隊，在5日板橋限定互動登場。（圖／緯來提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

緯來電視網原創選秀節目《宇宙啦啦隊》話題持續延燒，這支從台灣出發、鎖定國際舞台的啦啦隊女團，近期不僅站上NBA海外活動相關舞台，也將於4月4日、5日在板橋體育館安排限定行程，與現場觀眾近距離互動。其中，4月5日更受矚目，女孩們將現身男子冠軍戰中場，攜手NBA鳳凰城太陽啦啦隊帶來聯合演出。

4月5日的中場表演，象徵台灣啦啦隊首度在高規格賽事中，與NBA專業啦啦隊同台交流。對《宇宙啦啦隊》成員而言，這不只是訓練成果的重要驗證，也實際展現節目主打的「走向國際」精神。跨文化合作所激盪的舞台火花，預料將成為賽事一大焦點。

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▲宇宙啦啦隊將夢幻聯手NBA太陽啦啦隊，在5日板橋限定互動登場。（圖／緯來提供）

除正式演出外，4月4日、5日下午14：30至15：00，女孩們也會在板橋體育館入口右側攤位舉辦限定互動。4日由靚靚、妃妃、MOMO、愛玉出席，5日則安排紀欣伶、魚肉、樺樺與祖安娜登場。現場販售990元快閃組合包，完成投籃挑戰即可獲得與成員合照機會，為活動留下專屬回憶。

《宇宙啦啦隊》節目歷時九個月籌備，從全台800多名報名者中選出28位訓練生，並赴韓國接受密集特訓，最終女孩們透過多場實戰演出累積舞台經驗，逐步登上國際舞台，持續展現來自台灣的啦啦隊能量。

宇宙啦啦隊成員名單：
Yula、MOMO、玹玹、莓莓、慢慢、Zoey、艾莉兒、靚靚、吳若湄、李麗安、海莉、柔柔、艾琳、方禹心、魚安、LyXi、黛比、魚肉、鹽鹽、妃妃、Lydia、紀欣伶、ZX、愛玉、樺樺、叩叩、Tina、祖安娜。

▲宇宙啦啦隊將夢幻聯手NBA太陽啦啦隊，在5日板橋限定互動登場。（圖／緯來提供）

關鍵字： NBA太陽啦啦隊宇宙啦啦隊

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