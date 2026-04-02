咖哩開始練球了　馬刺仍靠溫班亞瑪29分鐘轟41分笑擁10連勝

記者杜奕君／綜合報導

西區近況最為火燙的「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，2日前進灣區金州勇士主場踢館，馬刺王牌球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場出賽僅28分56秒，就高效率進帳41分、18籃板、3助攻、3阻攻，也幫助馬刺以127比113擊敗勇士，拿下近期10連勝。勇士雖然輸球，但好消息是球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）今天賽前已經公開進行練投。

馬刺目前仍在積極爭取例行賽龍頭席次，與全聯盟戰績居冠的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆進行最後爭奪戰。

此戰馬刺踢館勇士主場，賽前勇士一哥柯瑞已經展開公開練投，也傳出近期可能歸隊消息，柯瑞也表示目前整體感覺相當好。

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不過勇士此戰開局陷入困境，馬刺在溫班亞瑪與卡索（Stephon Castle）內、外連線下，率隊打出17比3大幅領先優勢，隨後馬刺持續穩定發揮，半場打完已經手握70比49的絕對領先。

下半場開打後，勇士雖然一度嘗試縮小比分差距，但溫班亞瑪持續強大宰制力，讓馬刺末節領先幅度一度突破20分，最終馬刺就以14分之差贏球，10連勝到手。

此戰馬刺共7人得分達雙位數，溫班亞瑪不到29分鐘就貢獻41分、18籃板、3助攻、3阻攻，卡索15分、7籃板、11助攻表現全面。

勇士此戰也有7人得分上雙，以威廉斯（Nate Williams）進帳全隊最高18分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）14分、6籃板、5助攻。

▲溫班亞瑪不到29分鐘就砍下41分、18籃板，強勢表現率隊擊潰勇士拿下10連勝。（圖／達志影像／美聯社）