運動雲

>

快訊／美國41歲葛萊美饒舌天王傑寇　加盟中國職籃CBA成最老洋將

記者杜奕君／綜合報導

打籃球與唱嘻哈竟然一樣強！美國嘻哈天王，曾18度獲得葛萊美獎提名，並兩度獲獎的41歲饒舌歌手傑寇（J. Cole）傳出與中國職籃CBA聯賽的「南京同曦大聖」隊效力，包括《ESPN》在內的多家美國體育主流媒體都報導證實此事，顯然並非愚人節（美國時間為4月1日）笑話，樂迷與球迷將可見識到傑寇在賽場打球英姿。

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，傳出將前進中國職籃CBA打球。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，傳出將前進中國職籃CBA打球。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高中時期就是籃球校隊，即便開始音樂生涯後，傑寇也從未放棄最愛的籃球運動，過去也曾在2021年的非洲籃球聯賽、2022年加拿大籃球聯賽簽約出賽，整體籃球實力在藝能界屬於頂尖。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現年41歲的傑寇將和南京同曦大聖簽約，並以41歲的年紀超越傳奇洋將馬布瑞（Stephon Marbury）的40歲紀錄，成為CBA史上年紀最大洋將。

傑寇的最新專輯「The Fall-Off」，才剛剛於2月問世，他個人目前也已經開啟抖音社群平台帳號，是否真的會前進中國職籃舞台，外界都在高度關注期待。

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，傳出將前進中國職籃CBA打球。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，過去就曾參與非洲、加拿大籃球聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： CBA傑寇洋將南京同曦大聖J. Cole

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

連續缺陣25場的「咖哩大神」開始練投了　柯瑞自曝：狀況很棒

連續缺陣25場的「咖哩大神」開始練投了　柯瑞自曝：狀況很棒

坦圖回歸首度大三元、布朗轟43分　綠衫軍首節轟53分狂勝熱火

坦圖回歸首度大三元、布朗轟43分　綠衫軍首節轟53分狂勝熱火

出事啦！拓荒者選秀前違法接觸楊瀚森　遭NBA開罰10萬美金

出事啦！拓荒者選秀前違法接觸楊瀚森　遭NBA開罰10萬美金

戰神、海神瀕臨淘汰　TPBL職籃各隊晉級最新情勢一次看

戰神、海神瀕臨淘汰　TPBL職籃各隊晉級最新情勢一次看

SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

海神球星邱子軒、施晉堯授課　變身海派教練與國小學童相見歡

海神球星邱子軒、施晉堯授課　變身海派教練與國小學童相見歡

新北中信特攻Happy桑DAY登場　兒童節連假玩爆新莊主場

新北中信特攻Happy桑DAY登場　兒童節連假玩爆新莊主場

41歲又91天仍拿大三元　湖人詹皇不怕唐西奇禁賽率湖人3連勝

41歲又91天仍拿大三元　湖人詹皇不怕唐西奇禁賽率湖人3連勝

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

最狂斑馬！打8分鐘寫雙十數據　溫班亞馬率馬刺兩個月「28勝3敗」

最狂斑馬！打8分鐘寫雙十數據　溫班亞馬率馬刺兩個月「28勝3敗」

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366