快訊／美國41歲葛萊美饒舌天王傑寇　加盟中國職籃CBA成最老洋將

記者杜奕君／綜合報導

打籃球與唱嘻哈竟然一樣強！美國嘻哈天王，曾18度獲得葛萊美獎提名，並兩度獲獎的41歲饒舌歌手傑寇（J. Cole）傳出與中國職籃CBA聯賽的「南京同曦大聖」隊效力，包括《ESPN》在內的多家美國體育主流媒體都報導證實此事，顯然並非愚人節（美國時間為4月1日）笑話，樂迷與球迷將可見識到傑寇在賽場打球英姿。

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，傳出將前進中國職籃CBA打球。（圖／達志影像／美聯社）

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高中時期就是籃球校隊，即便開始音樂生涯後，傑寇也從未放棄最愛的籃球運動，過去也曾在2021年的非洲籃球聯賽、2022年加拿大籃球聯賽簽約出賽，整體籃球實力在藝能界屬於頂尖。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現年41歲的傑寇將和南京同曦大聖簽約，並以41歲的年紀超越傳奇洋將馬布瑞（Stephon Marbury）的40歲紀錄，成為CBA史上年紀最大洋將。

傑寇的最新專輯「The Fall-Off」，才剛剛於2月問世，他個人目前也已經開啟抖音社群平台帳號，是否真的會前進中國職籃舞台，外界都在高度關注期待。

▲美國嘻哈饒舌天王傑寇，過去就曾參與非洲、加拿大籃球聯賽。（圖／達志影像／美聯社）