鎖定要拚年度MVP　馬刺溫班亞瑪喊話對獎項渴望

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺2日強勢擊敗金州勇士，收下近期10連勝，戰績持續緊追聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆不放。馬刺王牌球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度火力全開，只打29分鐘不到，就高效轟下41分、18籃板，他在前一場迎戰芝加哥公牛時同樣攻下41分，生涯首度出現連續兩戰至少40分的表現，被視為本季「年度MVP」大熱門。

馬刺近況一路走高，近期團隊已經拉出10連勝，目前58勝18敗的戰績僅次於60勝龍頭雷霆，其中馬刺一哥溫班亞瑪在攻守兩端的影響力，被視為這波連勝的重要關鍵。

從隊史角度來看，溫班亞瑪的表現同樣具備指標性意義，他成為馬刺史上第3位完成連兩場40分的球員，前兩位分別是傳奇射手「冰人」葛文（George Gervin）與布魯爾（Ron Brewer）。

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放眼本季，溫班亞瑪場均可貢獻24.5分、11.4籃板與3.1助攻，已被點名是年度MVP的熱門人選之一。談到個人獎項，他受訪時直言並不避諱對MVP的渴望，強調偉大球員都會把握每個榮耀，自己也希望不錯過任何證明實力的機會。

▲溫班亞瑪不到29分鐘就砍下41分、18籃板，強勢表現率隊擊潰勇士拿下10連勝。（圖／達志影像／美聯社）