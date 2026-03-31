運動雲

>

戰神、海神瀕臨淘汰　TPBL職籃各隊晉級最新情勢一次看

▲戰神雷蒙恩、攻城獅馬力、陳紫柔。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神剩餘賽事必須步步為營，否則將無緣季後挑戰賽。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃例行賽進入最後白熱化階段，開季一路佔據聯盟龍頭寶座的桃園台啤永豐雲豹，近期在福爾摩沙夢想家豪取聯盟新高9連勝後，雙方勝差僅差0.5場，例行賽龍頭隨時可能易主。另外，台北台新戰神、高雄全家海神本季至今勝場仍未突破雙位數，持續瀕臨季後賽淘汰狀況，聯盟也公布各隊最新晉級情勢，為後續賽程增添更多看點。

【TPBL 各隊晉級情勢更新】（截至3月31日）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲豹（19勝10敗）
取得 26勝即可確定例行賽封王
取得 23勝即可確定晉級季後賽

夢想家（19勝11敗）
取得 23勝即可確定晉級季後賽
若取得 25勝，仍有機會爭奪例行賽第一
（需與雲豹對戰戰績持平，並比較勝分差勝出）

攻城獅（16勝12敗）
取得 23勝即可確定晉級季後賽
若取得 24勝，且雲豹、夢想家最終勝場皆不超過24勝，即可確定例行賽封王

國王（16勝14敗）
已取得季後挑戰賽資格，晉級季後賽則需參考前三名戰績

特攻（14勝14敗）
若符合以下任一條件，即可取得季後挑戰賽資格：
G103 擊敗戰神，且 G104 或 G106 任一場取勝
若 G103 不敵戰神，則需於 G104、G106 皆獲勝，且 G107 雲豹擊敗戰神

戰神（9勝20敗）
若符合以下任一條件，將確定無緣季後挑戰賽：
G103 不敵特攻
G103 擊敗特攻，但特攻隨後於 G104、G106 全勝，且 G107 雲豹擊敗戰神

海神（9勝21敗）
若符合以下任一條件，將確定無緣季後挑戰賽：
G103、G104、G106 三場比賽中，特攻拿下兩勝
G105 不敵雲豹，且上述三場比賽中，特攻取得至少一勝

▲高雄全家海神胡瓏貿、艾德。（圖／TPBL提供）

▲整季面臨傷兵狀況不斷的海神，剩餘例行賽面臨嚴峻淘汰危機。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL季後賽戰神海神雲豹夢想家攻城師國王特攻台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

海神球星邱子軒、施晉堯授課　變身海派教練與國小學童相見歡

海神球星邱子軒、施晉堯授課　變身海派教練與國小學童相見歡

新北中信特攻Happy桑DAY登場　兒童節連假玩爆新莊主場

新北中信特攻Happy桑DAY登場　兒童節連假玩爆新莊主場

41歲又91天仍拿大三元　湖人詹皇不怕唐西奇禁賽率湖人3連勝

41歲又91天仍拿大三元　湖人詹皇不怕唐西奇禁賽率湖人3連勝

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

最狂斑馬！打8分鐘寫雙十數據　溫班亞馬率馬刺兩個月「28勝3敗」

最狂斑馬！打8分鐘寫雙十數據　溫班亞馬率馬刺兩個月「28勝3敗」

快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

行為有毒！批評NBA慶祝同志月言論　公牛艾維無預警遭釋出

行為有毒！批評NBA慶祝同志月言論　公牛艾維無預警遭釋出

超猛！直落三撂倒非洲盃亞軍　林昀儒桌球世界盃首戰告捷

超猛！直落三撂倒非洲盃亞軍　林昀儒桌球世界盃首戰告捷

一戰封神！　中國「張雪機車」WSBK葡萄牙站連奪兩冠成就歷史

一戰封神！　中國「張雪機車」WSBK葡萄牙站連奪兩冠成就歷史

鄧凱演《逐玉》爆紅　飛機上向私生求饒

熱門新聞

致勝2打點後登英雄訪問　林安可秀日語自介：我是來自台灣

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

鄭浩均6局無失分奪MVP！兄弟止2連敗開胡　親吐WBC心境

洪總點名MVP就是他！王柏融「開心打球」謙虛回應：大家都有貢獻

陳柏良、黃秋霖受傷送醫　資格賽中華隊輸6場收官澳洲新主帥仍對一點自豪

181公里暴力一擊！林安可致勝二壘安打　西武5比3擊敗歐力士

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可秀日語自介：我是來自台灣

2特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

3鄭浩均6局無失分！兄弟止2連敗開胡

4洪總點名MVP就是他！王柏融謙虛回應

5中華男足小組賽墊底　新主帥對一點自豪

最新新聞

1中華男足小組賽墊底　新主帥對一點自豪

2雙神瀕臨淘汰　TPBL晉級情勢一次看

3斯里蘭卡再退中華隊　主帥曝策略

4洪總點名MVP就是他！王柏融謙虛回應

5威能帝下二軍！桃猿賽後回報手部緊繃

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

鄧凱演《逐玉》爆紅　飛機上向私生求饒

【這屆信徒太有才】幫土地公DIY「沉浸式戲台」 儀式感滿到炸裂！

【宣判首公開】柯文哲聽被判17年 瞬間表情曝光！

【法庭公播】哽咽憶曾見陳佩琪「跪著擦地」！　柯文哲庭上喊「我是節儉的人」

【等回轉竟被撞飛】騎士停在路口等待　下一秒遭直行快車猛撞超驚險
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366