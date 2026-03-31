戰神、海神瀕臨淘汰　TPBL職籃各隊晉級最新情勢一次看

▲戰神剩餘賽事必須步步為營，否則將無緣季後挑戰賽。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃例行賽進入最後白熱化階段，開季一路佔據聯盟龍頭寶座的桃園台啤永豐雲豹，近期在福爾摩沙夢想家豪取聯盟新高9連勝後，雙方勝差僅差0.5場，例行賽龍頭隨時可能易主。另外，台北台新戰神、高雄全家海神本季至今勝場仍未突破雙位數，持續瀕臨季後賽淘汰狀況，聯盟也公布各隊最新晉級情勢，為後續賽程增添更多看點。

【TPBL 各隊晉級情勢更新】（截至3月31日）

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雲豹（19勝10敗）

取得 26勝即可確定例行賽封王

取得 23勝即可確定晉級季後賽

夢想家（19勝11敗）

取得 23勝即可確定晉級季後賽

若取得 25勝，仍有機會爭奪例行賽第一

（需與雲豹對戰戰績持平，並比較勝分差勝出）

攻城獅（16勝12敗）

取得 23勝即可確定晉級季後賽

若取得 24勝，且雲豹、夢想家最終勝場皆不超過24勝，即可確定例行賽封王

國王（16勝14敗）

已取得季後挑戰賽資格，晉級季後賽則需參考前三名戰績

特攻（14勝14敗）

若符合以下任一條件，即可取得季後挑戰賽資格：

G103 擊敗戰神，且 G104 或 G106 任一場取勝

若 G103 不敵戰神，則需於 G104、G106 皆獲勝，且 G107 雲豹擊敗戰神

戰神（9勝20敗）

若符合以下任一條件，將確定無緣季後挑戰賽：

G103 不敵特攻

G103 擊敗特攻，但特攻隨後於 G104、G106 全勝，且 G107 雲豹擊敗戰神

海神（9勝21敗）

若符合以下任一條件，將確定無緣季後挑戰賽：

G103、G104、G106 三場比賽中，特攻拿下兩勝

G105 不敵雲豹，且上述三場比賽中，特攻取得至少一勝

▲整季面臨傷兵狀況不斷的海神，剩餘例行賽面臨嚴峻淘汰危機。（圖／TPBL提供）