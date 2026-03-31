一戰封神！　中國「張雪機車」WSBK葡萄牙站連奪兩冠成就歷史

▲由法國車手戴比斯駕駛的中國張雪機車，在WSBK葡萄牙站連奪兩冠。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

葡萄牙波爾蒂芒賽道掀起震撼彈。世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站SSP組別中，法國車手騎乘中國品牌「張雪機車」出戰，連續拿下第一回合與第二回合冠軍，完成關鍵兩連勝。這項以量產性能為基礎的國際賽事，長年由歐美日大廠主導，如今由中國製造突破重圍，也讓現場與網路討論瞬間沸騰。

首回合比賽中，張雪機車820RR-RS在直線與整體穩定度展現優勢，以近4秒差距奪冠，被不少網友稱為「世界名畫」。隔日進行的第二回合，車隊延續強勢節奏再度站上頒獎台頂端。創辦人張雪受訪時表示，賽車在同排量級中兼具高馬力、輕量化與低重心底盤，是勝出的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

品牌以創辦人姓名命名，成立於重慶僅短短兩年便站上世界級舞台。張雪觀看直播時一度落淚，賽後也在社群平台分享，「做一件事不是只為結果，而是因為熱愛。」他認為，只要產品夠強，名字本身就會成為象徵。

張雪出身湖南懷化農村，14歲進入修車鋪當學徒，從滿手油污開始累積技術。青年時期，他靠著一輛問題不斷的二手摩托車反覆練習，追逐賽車夢想。進入職業車隊後，他逐漸意識到，若缺乏核心技術，中國機車難以真正站上世界舞台，因而轉向整車與發動機研發。

2017年，張雪創立凱越機車並打開市場，但仍選擇投入高風險的大排量發動機自主研發。2024年離開原公司後，他再度從零出發，成立張雪機車。2026年，820RR量產上市並賽道化改裝，最終在WSBK完成雙冠突破，從發動機到整車幾乎全數自主化。

從修車少年到世界錦標賽冠軍製造者，張雪機車的成績，被視為中國高端製造近年持續突破的縮影。隨著技術、產業鏈與市場逐步成熟，類似的逆襲故事，未來恐怕不再只是個案。

▲中國張雪機車成功在世界舞台奪冠。（圖／取自IG）