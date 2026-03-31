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新北中信特攻Happy桑DAY登場　兒童節連假玩爆新莊主場

▲新北中信特攻Happy桑DAY登場，兒童節連假玩爆新莊主場。（圖／特攻提供）

▲新北中信特攻Happy桑DAY登場，兒童節連假玩爆新莊主場。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻將於4月1日、4日、5日在新莊體育館推出「Happy桑DAY」主題周，當家吉祥物Thunder 桑德化身超能力主角，把特攻主場打造成魔幻風格的「Thunderland」。適逢兒童節檔期，球團邀請大小線人們一起進場放電，在籃球賽事之外，也找回童心、留下滿滿回憶，打造兼具熱血與歡樂的假期行程。

本次主視覺集結三位球星「亞喵」謝亞軒、「大瀚」黃泓瀚與「澄子」李沛澄，並由中信特攻啦啦隊Passion Sisters成員珮含、汶汶共同亮相。設計主軸以桑德守護球場為概念，同時融入Q版角色穿梭其中，象徵能量在場館內持續擴散，也讓比賽現場充滿童趣與活力氛圍。

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活動三天，啦啦隊陣容輪番上陣，包含多位PS女孩，以及日、韓籍成員共同帶來應援演出。其中4月1日、5日推出限定舞碼「上海之戀」，4月4日則改以動感十足的「Oh!」炒熱現場氣氛，搭配賽事節奏，讓球迷從開場嗨到終場哨聲響起。

4月4日兒童節當天，場館迴廊規劃系列親子活動，包含互動故事、遊行表演與結合音樂與魔術的舞台演出；隔天也安排魔術秀與角色見面會。現場另設有氣墊遊戲、闖關集章與拍貼體驗，完成指定任務即可兌換限量「Happy桑DAY胸針」，數量有限。

配合主題周，球團同步推出桑德與PS女孩全新周邊商品，入場還有機會獲得限定鑰匙圈與飲品。場內美食選擇也再升級，從主食到甜點一應俱全，並祭出應援道具專屬優惠，讓球迷吃喝玩樂一次滿足。

▲新北中信特攻Happy桑DAY登場，兒童節連假玩爆新莊主場。（圖／特攻提供）

▲新北中信特攻Happy桑DAY主題周，PS女孩應援名單曝光。（圖／特攻提供）

關鍵字： 特攻Happy桑DAY台籃TPBL

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