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最狂斑馬！打8分鐘寫雙十數據　溫班亞馬率馬刺兩個月「28勝3敗」

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺31日主場迎戰芝加哥公牛，馬刺王牌球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度展現不可思議宰制力，出賽僅8分鐘就完成得分、籃板雙十數據，全場狂轟41分外帶16籃板，率領黑衫軍以129比114撂倒公牛，除了寫下近期9連勝，2、3月累積寫下「28勝3敗」狀態好得嚇人。

黑衫軍馬刺目前正全力朝聯盟例行賽龍頭大位邁進，繼2月拿下12勝1敗後，此戰賽前整個3月也拿下15勝2敗，狀態相當火燙。

今日面對風城軍團進犯，馬刺一哥溫班亞瑪開賽僅打8分鐘，就完成得分、籃板雙十數據，寫下聯盟史上最速完成單場雙十紀錄表現。

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在溫班亞瑪攻守兩端強大威能加持下，馬刺雖然首節還被公牛緊咬，但次節一波35比19猛攻，迅速拉開領先優勢，隨後更在團隊6人得分上雙的優勢火力加持下，以15分之差擊敗公牛。

馬刺贏球最大功臣首推溫班亞瑪，全場他砍下41分、16籃板、4助攻、1抄截、3阻攻，且僅出賽30分30秒就順利達成此數據。主力後衛卡索（Stephon Castle）則有22分、8籃板、10助攻。

至於公牛方面，此戰則以控衛瓊斯（Tre Jones）拿下23分、2籃板、3助攻最佳，吉迪（Josh Giddey）9分、7籃板、10助攻。

馬刺贏球後目前戰績57勝18敗，距離聯盟例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆僅剩2場勝差，馬刺仍有機會朝攻頂目標邁進。

▲溫班亞瑪轟下41分，領軍馬刺拿下9連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪轟下41分，領軍馬刺拿下9連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪9連勝卡索Victor Wembanyama

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