快訊／盧峻翔奪東超最佳5人、李家慷最佳第六人　領航猿成大贏家

▲盧峻翔連兩季入選東超年度最佳5人，阿提諾也一同入選。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

東超聯賽（EASL）今（31）日正式公佈2025-26賽季年度獎項名單，拿下亞軍的桃園璞園領航猿共計有盧峻翔、阿提諾入選年度最佳陣容，李家慷拿下年度最佳第六人，伯朗則包辦年度最佳防守球員、年度防守第一隊，領航猿成為東超本季年度獎項大贏家。

本季獎項規模創歷史新高，新增「年度最佳防守球員」、「年度最佳第六人」及「年度防守第一隊」，與既有的「斯伯丁總決賽最有價值球員」（Finals MVP）及「東超年度最佳陣容」（All-EASL Team）共同組成五大獎項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自日本職籃B.LEAGUE強權宇都宮皇者的比江島慎，率隊奪下總冠軍並榮膺Spalding斯伯丁總決賽MVP。他在季後賽期間場均繳出13.3分、5.3助攻及4籃板，三分球命中率高達60%；小組賽階段則場均14.7分，累積命中15記三分球，展現穩定且高效的進攻表現。

【2025-26賽季東超年度最佳陣容 2025-26 All-EASL Team】

• D.J. Newbill（宇都宮皇者）

• 盧峻翔（桃園璞園領航猿）

• 比江島慎（宇都宮皇者）

• Jack Cooley（琉球黃金國王）

• Will Artino（桃園璞園領航猿）

Newbill與隊友比江島慎一同入選最佳陣容，他在季後賽多場出賽球員中，場均得分23.2分與助攻7.7次皆居首，且相較小組賽表現全面提升。

盧峻翔則是本屆唯一連續兩季入選最佳陣容的球員，本季再度展現穩定火力，不僅是唯一在12支球隊中以本土球員身份領銜隊內得分者，也是本賽季全聯盟本土球員得分王，出賽九場比賽，場均18.8分，同時也成為東超史上第二位生涯得分突破300分的球員，更是首位達成此紀錄的本土球員。

前場部分由Jack Cooley與Will Artino入選。Cooley為東超史上籃板王，本季成為聯盟首位生涯籃板突破200顆的球員，並於季後賽繳出場均20.5分、10籃板的成績；阿提諾（Will Artino）則在加盟桃園後迅速融入體系，小組賽以場均10.2籃板領銜全隊，並在季後賽為亞軍貢獻隊內第二高的54分總得分。

東超最佳陣容評選依據球員整季（含小組賽）整體表現，考量出賽場次、穩定性及對球隊的整體影響力，包括在角色中的價值及對球隊晉級所帶來的貢獻。

▲伯朗拿下年度最佳防守球員、年度防守第一隊雙料肯定。（圖／東超提供）

【2025-26賽季東超年度最佳防守球員 The 2025-26 EASL Defensive Player of the Year】

Alec Brown（桃園璞園領航猿）

伯朗在效力領航猿的第二個東超賽季中，榮膺首屆年度最佳防守球員。他已成為東超史上阻攻王，小組賽場均2.2次阻攻領先全聯盟，並延續至季後賽，於多場出賽球員中以場均1.3次阻攻居首。

作為領航猿連續兩年闖進冠軍戰的重要核心，伯朗同時也是P. LEAGUE+年度最佳洋將。

【2025-26賽季東超年度防守第一隊 2025-26 All-EASL Defensive Team】

• D.J. Newbill（宇都宮皇者）

• 高島紳司（宇都宮皇者）

• Rondae Hollis-Jefferson（馬尼拉電氣）

• Jameel Warney（首爾SK騎士）

• Alec Brown（桃園璞園領航猿）

首屆防守第一隊中，宇都宮皇者的Newbill與高島紳司組成強悍後場防線。Newbill在9場比賽中以場均2次抄截領先全隊，高島則經常負責防守對方主力球員，並以場均1.2次抄截排名隊內第二。

Rondae Hollis-Jefferson雖因傷提前結束賽季，但在出賽的5場比賽中，成為聯盟唯一場均至少1抄截、2阻攻的球員，並以場均2.2次阻攻與伯朗並列聯盟第一。

Warney在例行賽阻攻榜名列前十，且為全季少數能在多場比賽中達成場均至少1阻攻與1抄截的球員之一。

防守第一隊評選依據整季防守表現，包括抄截、阻攻、防守籃板等數據，同時考量對位難度與防守任務，以及球員在防守端對球隊的整體價值。

【東超2025-26賽季年度最佳第六人 The 2025-26 EASL Sixth Man of the Year】

李家慷（桃園璞園領航猿）

李家慷在第二個東超賽季中榮獲首屆年度最佳第六人。他本季9場比賽全數出賽，作為替補輪替的重要戰力，小組賽期間在隊內三分球命中數排名第4、總得分排名第5。

場均上場時間超過20分鐘的他，整季表現穩定，並在冠軍戰繳出雙位數得分，助隊連續第二年闖進總決賽。同時，他也是P. LEAGUE+年度最佳第六人。

此獎項頒發給聯盟最佳替補球員，評選標準包括替補出賽時間、個人數據、對球隊的重要性，以及球隊在賽事中的整體成績。

▲李家慷勇奪本季東超「最佳第六人」。（圖／東超提供）

