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行為有毒！批評NBA慶祝同志月言論　公牛艾維無預警遭釋出

▲艾維因為發表了批評NBA慶祝同志月的相關言論，遭到公牛無預警釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾維因為發表了批評NBA慶祝同志月的相關言論，遭到公牛無預警釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

身為2022年NBA首輪第5順位潛力好手，年僅24歲的雙能衛艾維（Jaden Ivey）本季在球員交易大限前從底特律活塞被送往芝加哥公牛，但卻因傷勢影響提前報銷。但日前他卻在個人社群發表了討論批評NBA慶祝同志月的相關議題，稱此為慶祝「不義之事」。此舉似乎也導致嚴重後果，公牛31日宣布釋出艾維，理由是他的行為對於球隊出現了不良影響。

根據《ESPN》報導，此前被交易至公牛的艾維，近期在社群發布了對於宗教及多個議題的影片，其中一個影片中，他批評了NBA對於同志驕傲月的相關慶祝活動，直言這是在慶祝不義之事，影片一出也引發外界熱議討論。

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公牛球團也火速做出處置，宣布釋出這個休賽季將成為自由球員的艾維，他在被交易來到公牛後，僅出賽4場就宣布因左膝傷勢賽季報銷，過去他也曾經受到憂鬱症狀況困擾。

艾維過去曾是活塞備受期待新星，上賽季打出17.6分、4籃板、4助攻的出色表現，卻因為傷勢僅出賽30場就提前報銷。

本季傷癒復出後，艾維整體狀態明顯尚未到位，在活塞僅打33戰就被交易至公牛，隨後又因傷再度報銷，本季留下出賽37場，平均8.5分、2.5籃板、1.8助攻。

關鍵字： NBA艾維公牛釋出同志月Jaden Ivey

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