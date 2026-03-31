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41歲又91天仍拿大三元　湖人詹皇不怕唐西奇禁賽率湖人3連勝

記者杜奕君／綜合報導

雖然「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）因為本季個人累積16次技術犯規，遭到禁賽1場處分，但洛杉磯湖人31日主場面對東區實力較弱的華盛頓巫師，全隊依舊輕鬆打，靠著詹姆斯（LeBron James）以41歲又91天的年紀，依舊拿下21分、10籃板、12助攻大三元數據，除了改寫最年長大三元紀錄，還率領湖人以120比101擊潰巫師並勇奪3連勝。

由於唐西奇遭到禁賽，加上「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）開賽手感欠佳，湖人首節打完甚至還以25比26落後給巫師。

但次節詹姆斯開始發威，加上里夫斯也逐漸回溫，湖人第2節團隊打出40比18猛攻，一舉拉開21分大幅領先。

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第3節尾聲，巫師一度追到僅10分落後，但詹姆斯再度挺身而出投進高難度底線後仰跳投，射手肯納德（Luke Kennard）也有不講理的三分球破網，幫助湖人穩住領先優勢。

末節詹姆斯持續全能演出，也順利以41歲又91天的年紀，再度改寫聯盟史上最年長拿下大三元數據紀錄。最終湖人也以19分之差撂倒巫師，喜迎3連勝。

詹姆斯此戰16投8中拿下21分、10籃板、12助攻，除了持續改寫拿下大三元數據最年長紀錄外，詹皇生涯包含例行賽以及季後賽，共拿下1228場勝利，追平「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列NBA歷史勝場數第1名，預料接下來就將獨居龍頭之位。

除詹姆斯此戰繳出大三元數據外，湖人里夫斯也貢獻19分、9助攻，肯納德三分球5投4中也拿19分，替補長人海伊斯（Jaxson Hayes）8投8中貢獻19分、7籃板。

慘敗的巫師方面，以20歲小將萊利（Will Riley）拿下20分最高，但巫師不僅苦吞3連敗，近10戰更只拿1勝，目前本季戰績17勝58敗已經追平印第安那溜馬，並列全聯盟墊底。

▲湖人詹姆斯再度改寫聯盟史上最年長奪下大三元數據紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯再度改寫聯盟史上最年長奪下大三元數據紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯詹皇大三元唐西奇巫師LeBron James

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