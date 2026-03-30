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快訊／身障泳將林育夙指控遭打壓　帕總聲明強調積極釐清中

▲針對身障泳將林育夙種種指控，帕總稍早發出聲明回應。（圖／取自林育夙 Facebook）

▲針對身障泳將林育夙種種指控，帕總稍早發出聲明回應。（圖／取自林育夙 Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

帕拉游泳選手林育夙30日在個人社群發文，控訴遭到中華帕拉林匹克總會打壓一事，帕總稍早在官網發出聲明，強調將將積極釐清並落實改善。

帕總聲明如下：

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有關帕拉游泳選手林育夙於115年3月30日於臉書提出之相關事項，本會高度重視，並對本 案處理過程中，相關細節及個別立場審慎釐清，說明如下：

一、「2026 WPS 帕拉游泳系列賽西班牙站」屬公開賽性質，未設定參賽資格門檻，參賽人員
(含國家代表隊)由本會辦理報名等行政作業。林選手前於 114 年底主動提出自費參加上 開賽事，當時本會雖尚未啟動代表隊選拔作業，惟為支持選手，本會於115年1月9日 同意通過選手自費參賽。後因審酌林選手成績持續提升，爰於 115年1月30日召開第4次選訓委員會審議賽會時，將其納入公費員額，以支持選手參賽。

二、上開國家代表隊原訂出返國期間為3月14日至24日，將經杜拜轉西班牙參賽，後因2月底中東戰事影響，杜拜機場航線受嚴重影響，審酌本團選手組成包括多元障別，無法 採分批前往模式，本會雖積極尋求各項方案調整全代表隊航班，惟因國際情勢影響，未 能全團同一航班往返，為考量選手安全，因此報部核准取消參賽規劃並通知所有人員; 另已改安排於115年5月參加「2026 WPS 帕拉游泳系列賽靜岡站」賽事，以保障選手權益。

三、帕拉游泳選拔作業係參考選手國內外成績比對綜合賽會決賽成績，依秒數擇優遴選，並 從寛選拔未進入大型賽會決賽潛力選手出國參賽，累積經驗提升實力。114年國家代表 隊選拔作業，游泳單項委員會參考113年會長盃成績秒數，並對照2023年杭州亞帕運成績選出8位選手參加國際賽爭取亞帕運參賽資格，主要入選原因如下：(一)競賽項目有預賽，且我國選手成績優於決賽最後一名選手:董○安、林○翔、林○緯、陳○丞、施○軒，共計5位。 (二)競賽項目無預賽，且我國選手成績優於決賽最後一名選手:葉○源，共計1位。 (三)競賽項目無預賽，且我國選手成績落差決賽最後一名選手較近:謝○蓁、姜○羚，

共計2位(分別落差 0.1秒及 2.43秒)。 本案林選手當時以成績與決賽最後一名相差+6.77秒未列為正取名單;115年因林選手持續進步，爰本會支持其公費參賽;相關選訓作業均於本會官網公告，若有優化需求，本會將持續檢視滾動調整，以落實選手權益保障工作。

四、本會自112年7月起將林選手列入潛力新秀培育計畫，持續挹注訓練支援，有關本案所 提事項，本會將邀請選手進一步了解，以持續提升服務工作;另選手提出錄音檔表示選 拔不公一事，因暫未能獲悉對談者姓名，本會將啟動專案檢討釐清;若釐清後，相關人員確有缺失，本會將透過紀律委員會等機制議處。未來本會將以具體行動持續優化選訓服務工作，避免類似情形再次發生。

關鍵字： 林育夙游泳帕運帕總身障泳將

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