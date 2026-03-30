大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

▲「布瑟弟」凱登布瑟發生致命失誤，讓杜克大學止步本屆NCAA錦標賽男籃8強。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NCAA全美大學男籃「三月瘋」錦標賽，台灣時間30日爆出極大冷門，擁有知名雙胞胎組合布瑟兄弟檔的杜克大學，在對上康乃狄克大學之戰，「布瑟弟」凱登布瑟（Cayden Boozer）出現致命關鍵失誤，讓康乃狄克大學逆襲完成不可思議準絕殺，最終杜克大學意外以72比73輸球遭到淘汰，本季止步「菁英8強」。

前NBA禁區好手布瑟（Carlos Boozer）的雙胞胎兒子，哥哥卡麥隆布瑟（Cameron Boozer）與弟弟凱登布瑟同時進入籃球名門杜克大學就讀，其中哥哥卡麥隆更被視為今年NBA新人選秀前3順位大熱門，杜克大學也被看好是本季NCAA爭冠強權。

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不過今日杜克卻意外在8強戰翻船，在面對另一支名門勁旅康乃狄克大學之戰，杜克大學直到最後關頭都還掌握兩分領先，但布瑟兄弟檔的弟弟凱登在最後關頭持球推進，卻在中線附近傳球遭到對手抄截，也讓康乃狄克大學同樣是大一新生的射手穆林斯（Braylon Mullins）在終場前0.3秒飆進35呎大號三分球，最終康大順利完成不可思議準絕殺，杜克大學則是爆冷出局。

此戰卡麥隆布瑟全場斬獲27分、8籃板，凱登布瑟則有15分、5籃板、6助攻，至於完成準絕殺的穆林斯全場手感平平，三分球5投僅1中，卻是價值連城的逆轉三分彈。

賽後凱登布瑟十分自責地說道，「我當時只想著要拉開距離或找到隊友傳球，那是我的疏忽。這可能是我們兄弟倆大學聯手的最後一場比賽，以這個方式結束讓我非常痛苦。」

▲布瑟雙胞胎的哥哥卡麥隆布瑟，下一戰可能將是前進NBA舞台。（圖／路透）