HBL乙級決賽4月8日板橋開打　16校晉級全國賽

▲114學年度高中籃球乙級聯賽總決賽記者會全體參賽球隊合影。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年度高中籃球乙級聯賽（HBL）全國決賽，將於4月8日至12日在板橋體育館登場。運動部專門委員周德倫出席總決賽記者會時表示，能從各區脫穎而出實屬不易，並向16所晉級學校致賀，鼓勵球員把握舞台、勇敢追夢，為團隊與自己寫下新里程碑。本屆賽事由女生組屏東高工與龍津高中率先點燃戰火，象徵全國決賽正式揭幕，也讓外界更加期待接下來的激烈競爭。

女生組八強包括屏東高工、龍津高中、桃市陽明、內湖高中、宜蘭高商、永春高中、小港高中及田中高中；其中桃市陽明在張瑋竣教練率領下，去年成功封后，今年再以北區複賽第一名之姿挑戰連霸。

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男生組方面，高師附中、南澳高中、永春高中、建國中學、中華商海、臺中二中、嘉義高中與豐原高中晉級決賽，高師附中力拚衛冕、建中尋求重返榮耀，而豐原高中與中華商海則首度闖進全國賽。賽事期間除可進場觀戰，也將由「緯來精采台」與「緯來體育台YouTube頻道」同步轉播。

▲114學年度HBL高中籃球乙級聯賽決賽，4月8日至12日於板橋體育館爭奪最後的冠軍榮耀。（圖／運動部提供）