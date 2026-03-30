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快訊／身障泳將林育夙指控遭帕總打壓　運動部啟動專案釐清檢討

▲身障泳將林育夙指控遭帕總打壓，運動部已啟動專案調查釐清。（圖／取自林育夙 Facebook）

▲身障泳將林育夙指控遭帕總打壓，運動部已啟動專案調查釐清。（圖／取自林育夙 Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

帕拉游泳選手林育夙30日在個人社群發文，控訴遭到中華帕拉林匹克總會打壓一事，運動部今（30）日主動掌握相關情形，已要求中華帕拉林匹克總會提出完整說明，另應就選手提出錄音檔反映選拔不公疑義一節，啟動專案釐清檢討工作。

運動部聲明如下：

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針對帕拉游泳選手反映有關國家代表隊參賽規劃、行程調整及選拔作業提出疑義，運動部今（30）日主動掌握相關情形，已要求中華帕拉林匹克總會提出完整說明，另應就選手提出錄音檔反映選拔不公疑義一節，啟動專案釐清檢討工作，若確有相關人士違反規範，應召開紀律委員會議處，以維國家代表隊選拔作業之公正、客觀性。

運動部強調，本案從選手反映內容及總會說明中可見，總會在辦理參賽規劃相關服務與溝通上確有精進空間。運動部將要求總會就相關事項全面檢討，並提出具體策進作為落實改善，以降低選手與教練之行政負擔及臨場應變需求，確保參賽權益。

另就選手所附錄音檔質疑選拔不公一事，運動部重申，選手教練的權益保障，是各組團(隊)單位的優先要務，相關作業應以尊重、透明、公平及公正為核心原則， 就本案疑義部分，已要求總會完備專案檢討程序，儘速釐清俾適時查處。運動部將持續監督、要求組團(隊)單位完善流程，確保類似情況不再發生。

關鍵字： 林育夙身障泳將帕總帕運運動部游泳

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