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SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季東、西區例行賽龍頭底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆31日再次交鋒，前次對決因為一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣而輸球的雷霆，此戰迎接陣中王牌主力球星回歸，吉爾吉斯-亞歷山大全場狂轟47分、5籃板、3助攻、2抄截帶動下，驚險以114比110擊敗活塞，雷霆拿下3連勝，也持續穩居本季聯盟例行賽龍頭。

上次交手在SGA缺陣情況下，雷霆最終不敵汽車城軍團敗北，此次輪到活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸長時間缺陣，雷霆在主場火力全開，上半場就以53比43取得雙位數領先。

但下半場活塞急起直追，團隊火力均衡發揮下，一度逆轉超前領先。但末節吉爾吉斯-亞歷山大再度挺身而出力挽狂瀾，一度個人連拿11分，可惜一次關鍵三分球命中卻被吹進攻犯規，讓兩隊戰成平手進入延長賽。

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不過延長賽雷霆不再讓贏球機會溜走，吉爾吉斯-亞歷山大延長賽強勢單打跳投，加上持續展現破壞力站上罰球線取分，最終雷霆驚險以4分之差勝出，也成為本季聯盟首支達到60勝勁旅。

吉爾吉斯-亞歷山大此戰火力全開，19投12中，外加25罰21中，狂砍47分、5籃板、3助攻、2抄截，也讓個人連續砍下至少單場20分場次延續到136場。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後受訪時更為子弟兵SGA的年度MVP獎項衛冕拉票，戴格諾表示，「投票者應該要明白，他們是在紀錄歷史和球員的傳奇表現，某些情況下，這將影響到球員的合約價值，投票者都應該要非常重視這一點。」

▲吉爾吉斯-亞歷山大狂轟47分，率隊驚險擊敗活塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大狂轟47分，率隊驚險擊敗活塞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA吉爾吉斯-亞歷山大SGA雷霆活塞Shai Gilgeous-Alexande

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