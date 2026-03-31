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海神球星邱子軒、施晉堯授課　變身海派教練與國小學童相見歡

▲高雄全家海神前進中正國小，施晉堯、邱子軒與同學相見歡。（圖／海神提供）

▲高雄全家海神前進中正國小，施晉堯、邱子軒與同學相見歡。（圖／海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊持續投入校園公益，30日再度攜手遠雄文教公益基金會，把職籃經驗帶進中正國小。繼28日安排小球員們前往客場觀賽後，這次由邱子軒與施晉堯親自到校，擔任孩子們口中的「海派教練」，現場互動熱絡，也讓學生實際感受職業球員的訓練節奏與態度。

▲高雄全家海神前進中正國小，施晉堯、邱子軒與同學相見歡。（圖／海神提供）

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海神隊與遠雄文教公益基金會過去兩年已走訪5所學校，透過教學與交流推動基層籃球。日前觀賽行程中，于煥亞、賽克維奇與勤明慶在賽前與中正國小籃球隊見面，除準備點心，也滿足球員簽名、合照的心願，讓不少孩子直呼難忘，為參與籃球增添更多動力。

▲高雄全家海神前進中正國小，施晉堯、邱子軒與同學相見歡。（圖／海神提供）

校園訓練課程鎖定五、六年級共31名球員，內容涵蓋上籃、運球與敏捷訓練。施晉堯分享自己能長期站穩職籃舞台，關鍵在於不服輸的心態，「要求自己持續跟年輕球員競爭，維持狀態、不放棄，才能爭取上場機會。」這番分享也成為孩子們的最佳教材。

Q&A時間學生問題接連不斷，從生涯起點、最強對手到首次灌籃經驗都有。邱子軒透露第一次灌籃是在HBL高雄巨蛋比賽，施晉堯則是SBL時期，並鼓勵多嘗試不同運動。校長黃維瑜感謝球隊進校指導，邱子軒也提醒做好暖身與收操，遇到傷勢別逃避，「享受打球，才能持續前進。」

▲高雄全家海神前進中正國小，施晉堯、邱子軒與同學相見歡。（圖／海神提供）

關鍵字： 海神邱子軒施晉堯台籃TPBL

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