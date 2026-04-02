連續缺陣25場的「咖哩大神」開始練投了　柯瑞自曝：狀況很棒

▲勇士王牌一哥柯瑞今日展開練投，自曝狀況很好。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」傷勢困擾，自1月底起已缺席25場比賽，近期復原進度出現明顯進展。勇士今天迎戰聖安東尼奧馬刺賽前，柯瑞不僅與隊友一同練投，還參與球迷可見的投籃訓練，整體狀態看起來相當輕鬆。外媒指出，這樣的公開訓練安排，被視為他逐步接近回歸的重要訊號。

根據勇士球團規劃，柯瑞日前已完成傷後首度5對5實戰對抗，接下來仍會再安排一次完整對抗訓練，並在週末前重新評估身體反應。

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勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露，團隊對他的狀況感到樂觀，「他看起來狀態不錯，所有人都這麼說。」外界普遍推測，對上火箭的比賽，有可能成為柯瑞本季正式回歸的時間點。

由於勇士已確定需透過附加賽爭取季後賽資格，球隊與醫療團隊評估，柯瑞至少需要3到4場比賽調整節奏，才能以較完整狀態迎戰關鍵戰役。

柯瑞本人也在完成對抗訓練後表示，「感覺真的很好，一切都照計畫進行，但膝蓋的反應仍需要觀察。」勇士方面強調，若接下來幾天出現不適，仍不排除延後復出，以確保長期狀態穩定。