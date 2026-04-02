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坦圖回歸首度大三元、布朗轟43分　綠衫軍首節轟53分狂勝熱火

記者杜奕君／綜合報導

本季在當家球星坦圖（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂，缺席大半賽季情況下，波士頓塞爾提克依舊在布朗（Jaylen Brown）領軍下打出傲人戰績表現。2日綠衫軍雙星攜手出擊，布朗轟下43分，坦圖則繳出傷癒回歸後首度大三元數據演出，塞爾提克首節就轟下「53分」破隊史新高紀錄，最終也以147比129攻破熱火主場。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖傷癒歸隊後，首度繳出大三元全能數據。（圖／達志影像／美聯社）

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綠衫軍今日開拔至南灘交手熱火，首節球隊雙星就領軍火力全開，砍將布朗單節11投8中，個人包辦20分之多，豪瑟也是三分球5投俱中轟下17分，團隊首節三分球15投11中的驚人火力，拿下破隊史首節新高的53分。

值得一提的是，首節拿下53分，也成為聯盟自1954-55賽季正式啟用24秒進攻時限以來，首節得分史上第2高的紀錄表現。

首節塞爾提克就取得20分大幅領先後，次節團隊火力持續加溫，半場打完手握80比57的大幅超前，熱火雖然在下半場開打後嘗試反撲，3節打完一度追到僅10分差距，末節甚至在「英雄哥」希洛（Tyler Herro）的三分冷箭開局下，追近至個位數落後，但隨後塞爾提克穩住陣腳再度拉開領先優勢，最終就以18分之差輕取熱火。

塞爾提克此戰以布朗表現最佳，全場29投17中狂取43分、3籃板、7助攻，坦圖則是寫下傷癒回歸後，個人首度大三元數據演出，25分、18籃板、11助攻、2抄截表現全面，此戰全隊共6人得分上雙。

主場吞敗的熱火方面，此戰雖然同樣有6人得分達雙位數，以阿德巴約的29分、10籃板最佳，米歇爾（Davion Mitchell）則有21分、2籃板、7助攻貢獻。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗狂砍43分，率隊痛宰熱火。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗大三元熱火阿德巴約

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