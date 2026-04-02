▲中華3X3女籃亞洲盃捷報，3戰全勝挺進正賽。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIBA 3X3亞洲盃於新加坡點燃戰火，3X3中華女籃在首日資格賽展現強勢侵略性，以3戰全勝之姿順利晉級正賽，成為當日表現最亮眼的隊伍之一。

中華隊陣中來自北市大的選手李貞誼手感火熱，首日三戰合計攻下23分，其中對上沙烏地阿拉伯的比賽更是單場豪取10分，單日共命中7記兩分球，表現相當搶眼。

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中華女籃首戰面對巴林展現壓倒性實力，開局打出18比1的猛烈攻勢，早早奠定勝基，終場以21比4大勝。第二戰對上沙烏地阿拉伯，雖開局一度膠著，但中華隊在比賽後段拉出一波10比0攻勢，最終以19比8穩健收下勝利。

資格賽最後一場比賽對上香港，中華隊克服開局落後，逐步拉開比分，最終以19比11完成逆轉，確定以分組第一之姿、三戰全勝晉級正賽。

中華女籃教練時超傑提到，「今天輪空休息，明天晚上19:05對日本，20:55對地主隊新加坡，中華隊幾乎是連續兩場比賽，挑戰中華女籃隊體力極限！我們將全力以赴挑戰八強！」

中華女籃晉級後將進入正賽C組，與日本及地主新加坡同組，持續挑戰更高層級賽事，力拚佳績。