「黑豹」要不到罰球？　特攻主帥為阿巴西抱屈

▲特攻飛克、林韋翰、莫米爾，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲阿巴西連續3戰個人投籃命中率不到4成，但總教練莫米爾強調並不擔心。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻2日在主場打出精彩逆轉秀，最終94比91戰勝來訪新竹御嵿攻城獅，「閃電軍團」開季打出4勝1敗佳績。不過特攻本土頭號砍將「黑豹」阿巴西此戰13投僅4中拿下11分、5助攻、2阻攻，已經連續3戰命中率不到4成。對此，特攻總教練莫米爾強調不擔心，但也替阿巴西要不到罰球機會抱屈。

「背靠背」主場出賽，特攻在本周2連戰都順利贏球，目前4勝1敗的戰績，也僅次於開季3戰全勝的桃園台啤永豐雲豹，團隊狀態可說是相當火燙。

不過本季「鳳還巢」回歸特攻的當家砍將阿巴西，此戰卻是13投僅4中，命中率低到僅30.8%，全場拿下11分、3籃板、5助攻、1抄截、2阻攻。

連同此戰在內，阿巴西已經連續3戰個人投籃命中率都低於4成，對於這樣的狀況，特攻總教練莫米爾強調，「我不擔心！阿巴西這幾場命中率低，就是投籃的選擇性的問題，就能找回他的節奏，他還有很多防守端的貢獻，他的心理狀態沒問題，練球狀態也都很好。」

但莫米爾也替子弟兵抱屈表示，「阿巴西的打球風格會有很多身體對抗，對手也會進行很強悍的防守，但他今天僅得到兩次罰球機會，甚至有一場完全沒獲得罰球機會，這是比較不太正常的情況，但我們贏球了，所以沒問題。」

阿巴西目前開季5戰平均繳出14.8分、4.2籃板、3.6助攻、1.6抄截，整體投籃命中率僅有39.4％，每場目前可獲得3.2次罰球機會，罰球命中率為68.8%。

▲特攻飛克、林韋翰、莫米爾，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲莫米爾認為阿巴西每場獲得罰球機會過少。（圖／TPBL職籃提供）

