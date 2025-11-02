運動雲

和傷勢共存！　林韋翰單場妙傳8助攻重現「特攻魔術師」風采

▲特攻飛克、林韋翰，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻林韋翰單場傳出8次助攻成為球隊贏球關鍵。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

近兩季都飽受膝蓋舊傷困擾，新北中信特攻「控衛魔術師」林韋翰2日在主場對上新竹御嵿攻城獅之戰，全場替補出賽22分37秒，雖然5投0中得分掛零，但送出全場最高8助攻，包含末節決勝期連續兩次精彩妙傳，率隊拿下本周主場2連勝。林韋翰表示，「目前傷勢仍無法完整訓練，但要學習和它共存，在訓練與比賽之間拿捏分寸。」

特攻此戰面對攻城獅踢館，一路陷入落後苦戰，但末節「閃電軍團」展現本季爭冠強大實力，團隊戰力均衡發揮，在林韋翰助攻連發帶動下，最終94比91逆轉贏球，賽季前5戰拿下4勝1敗，排名僅次於3連勝的桃園台啤永豐雲豹。

賽後特攻總教練莫米爾表示，「昨天是我們領先被對手追上，今天則是我們大部分時間落後逆轉勝，最重要的是末節我們展現了很棒的拚鬥意志，關鍵時刻的攻守都表現很棒，這是一場巨大的團隊勝利。背靠背出賽是非常艱難的事，特別是我們需要執行很多轉換快攻，開季5戰拿下4勝，目前的狀況我很滿意。」

林韋翰表示，「背靠背出賽，只要心態夠強悍，就會展現出不一樣的風格。中場的時候，我和馬可都有講話激勵大家，重新出發看到大家的能量。」

談到此戰有10分貢獻，包含第3節連續兩記三分冷箭的新成員簡廷兆時，林韋翰表示，「我們很歡迎選秀進來或是轉隊來的新成員，就像一家人，簡廷兆也很調皮的個性，他很適合我們的球隊，個性很強硬，1、2號位置雙挑，是我們很需要的拼圖。」

簡廷兆也回應表示，「林韋翰練球會提醒我們任何的細節，就是一位很好的領導者，他的態度就是我們該學習的。」

談到目前的膝蓋狀況，林韋翰坦言，「目前要撐完訓練確實很辛苦，只能在訓練和比賽之間取得平衡，也很感謝包括魏嘉豪、簡廷兆都幫忙分擔很多，我上場就是做我會的事來幫助球隊。」

▲特攻飛克、林韋翰、莫米爾，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲林韋翰坦言目前仍受到膝蓋傷勢困擾。（圖／TPBL職籃提供）

