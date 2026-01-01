運動雲

▲Wing Stars跨年「兵分兩路」！高雄夢時代、屏東里港熱舞迎2026。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲Wing Stars跨年「兵分兩路」！高雄夢時代、屏東里港熱舞迎2026。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars再度登上跨年舞台！這次兵分兩路，分別在高雄夢時代、屏東里港，以「加大」的熱情，陪伴南台灣粉絲歡度跨年夜。

上次跨年夜，女孩們在寒冬中大跳應援曲《疾風街道》，整齊劃一的舞步洋溢青春氣息，令現場觀眾印象深刻；今年再度受邀參加「2026雄嗨趴」跨年晚會，加上入兩位人氣韓援安芝儇與Mingo朴旻曙，第一屆成員全員現身夢時代前的時代大道，彩排時便吸引粉絲提前到場應援支持。

Wing Stars以2025年推出的單曲《Cheer it up 加大》開場，該曲象徵Wing Star從素人女孩蛻變，正式躍升為唱跳女團的重要里程碑，瞬間點燃全場氣氛。隨後帶來熱力四射舞曲《Dancing High》，粉絲歡呼聲不斷。

此次不僅展現舞蹈實力，更首度在跨年舞台上解鎖「開口唱歌」；人氣成員妡0笑說：「第一次在這麼大型的舞台唱跳，既興奮又緊張，希望每年都有機會和粉絲一起跨年。」

同時，第二屆成員米亞、芃芃、芋頭、ET 以及米妮也現身里港跨年晚會，帶來兩首精彩舞蹈演出，為現場注入滿滿活力。

談及首次站上跨年舞台，副隊長芃芃坦言，希望能在2025年最後一天為粉絲呈現最棒的表演，因此也給自己相當大的壓力。她更分享，得知有粉絲在演出前幾天特地前往里港勘查路線，讓她感動不已。

談及新年新希望，妡0與芃芃也分別許下心願；妡0期盼自己能夠平安健康、持續精進自我、並學習不同才藝。芃芃則期許自己在新的一年能更加勇敢。

兩人也不忘感謝粉絲一路以來的支持與陪伴，期待未來能與大家一同解鎖更多不一樣的舞台，共創更多難忘回憶；更多活動詳情請持續關注Wing Stars官方Instagram。

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

