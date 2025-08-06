中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

▲中華男籃在亞洲盃首戰打出佳績，順利擊敗強敵菲律賓。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃自2013年亞錦賽（後更名為亞洲盃），靠著林志傑率領台籃「黃金世代」重返亞洲前4強後，超過10年時間在FIBA等級正式國際賽整體表現不如預期，也讓中華隊世界排名屢創新低。不過6日在亞洲盃首戰擊敗強敵菲律賓後，中華隊在總教練圖齊帶隊下，近期寫下國際賽5連勝，圖齊也喊話表示，「只要打出我們的比賽與節奏，就能贏得勝利！」

本屆亞洲盃開打前，在FIBA官方排出的「戰力榜」僅排在第12位，名列16支參賽球隊倒數第5位。但小組賽首戰，中華男籃就用精彩表現狠狠地「打臉」質疑，在主控陳盈駿狂轟34分，團隊外線火力爆發的優勢表現下，順利擊敗強敵菲律賓。

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賽後亞洲盃官方社群也上傳了總教練圖齊在休息室內，向隊員信心喊話片段，圖齊表示，「大家要一起打出我們的比賽、我們的節奏，這樣就能贏得比賽勝利。」

事實上，首戰中華男籃能夠告捷，除了陳盈駿打出中華隊生涯代表作外，第2節的賀博、第3節的林庭謙適時跳出搶分，穩住中華隊領先優勢，加上高柏鎧16分、9籃板，全場捍衛禁區有功，甚至是此次重返中華隊的205公分長人曾祥鈞，都在下半場適時填補了高柏鎧犯規暫時退場的禁區空缺，都是贏球功臣。

當然，中華隊雖然贏球，仍有許多問題暴露需要克服，首先自然是此戰團隊籃板以24比48慘輸菲律賓，且這還是菲國主戰中鋒索托（Kai Sotto）此次因傷未能參與亞洲盃狀況，全場被菲國男籃搶下21個進攻籃板，若非此戰中華隊團隊進攻端表現亮眼，或許戰況就會有所動搖。

接下來中華隊還將在小組賽交手伊拉克、紐西蘭，在首戰擊敗菲律賓後，確實在進軍8強之路邁進大大一步，不過接下來中華男籃仍須步步為營，特別是相較之下較為薄弱的內線戰力，幾名長人勢必得有持續穩定發揮，才能幫助中華男籃在本屆賽事走得更遠。

本屆亞洲盃男籃賽，預賽各個分組龍頭將直接晉級8強，分組2、3名則將進行附加賽爭取8強門票，分組第4名則是無緣挺進8強。