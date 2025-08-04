Formosa 7s足球錦標賽國際化衝擊　青訓佈局成關鍵

▲陳瑞杰盼Formosa 7s錦標賽為青少年打造持續發展的足球路。（圖／柏文健康事業提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年Formosa 7s國際七人制青少年足球錦標賽8月3日在高雄圓滿落幕，吸引來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓及全台各地共132支隊伍、超過2500名小球員同場較勁。主辦單位柏文健康事業執行副總陳瑞杰強調，這場賽事的目的不僅是提供競賽舞台，更希望為青少年打造一條能持續發展的足球之路。

陳瑞杰回顧今年籌備過程，坦言面臨許多挑戰，包括極端氣候帶來的場地調度壓力、臨時應變賽程流程，以及與跨國隊伍的溝通協調。他表示：「極端天候下，我們臨時調整場地、人員與接駁，還要快速與教練、選手及家長聯繫，這對組織的彈性和協作力都是很大考驗。」

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今年邀請到西班牙、日本、香港、澳門等地的高水準隊伍來台，讓台灣小將在家門口就能與世界級對手過招。陳瑞杰認為，這種「在地國際化」的模式，讓本地選手有機會認識國際足球強度，也讓教練們能彼此切磋、吸收不同戰術與文化，進一步提升整體青訓水準。

以Kaohsiung Attackers FC為例，這是台灣少數擁有完整青訓梯隊（U7至U18）的足球俱樂部，並聘有西班牙教練團隊常駐指導。陳瑞杰指出，台灣目前多數青訓仍以個人教練為主，缺乏系統化發展，「我們希望學校、家庭、社區、企業與政府能共同推動，讓足球成為孩子成長與學習正規體系的一環。」

談及未來，陳瑞杰透露，目前Formosa 7s主要靠企業出資與推動，但若能有更多運動部門、地方政府及教育體系的制度性支持，將有助於青訓深耕與人才培育。他期許這個平台不僅是企業推動，更能串連官方、教育與民間資源，預告明年賽事規模有望持續擴大，並引進更多國際隊伍與資源。

值得一提的是，今年每隊報名費僅1.5萬元，平均每名球員花費不到2000元即可對抗高水準隊伍，對基層球隊來說機會難得。陳瑞杰強調：「我們就是希望讓台灣孩子不用出國，也能在國內體驗國際賽事，這是Formosa 7s的初衷。」

Formosa 7s自高雄出發，已成為亞洲規模數一數二的青少年足球賽事，正逐步推動體育與教育、產業及國際舞台的深度連結。