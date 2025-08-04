國泰女籃歡慶連霸　黃鈴娟領銜5將橫掃個人獎

▲國泰女籃歡慶隊史連霸大業。（圖／國泰提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

國泰人壽女子籃球隊在第20季女子超級籃球聯賽（WSBL）總冠軍賽中，以3勝1敗擊退對手，再度奪下隊史第19座WSBL冠軍，並延續從社甲聯賽時期開始的連勝紀錄，創下驚人的32連霸新高。球隊於今（4）日舉辦感恩晚宴，將今年的冠軍獎盃獻給國泰人壽董事長熊明河，以感謝企業長期支持與培育。

本季國泰女籃展現堅強戰力，在領隊胡榮新與總教練鄭慧芸帶領下，球員們發揮團隊默契，即使賽季中曾遭台元擊敗，仍能迅速調整戰術，最終成功捧回冠軍。

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熊明河在晚宴上高度讚揚球員們的拼戰精神與團隊合作，認為國泰女籃不僅是球場上的勝利者，更是企業文化的最佳代言人。他勉勵教練與選手持續發揮「堅持、團結、專業、永不自滿」的精神，繼續站穩巔峰。

陣中多位主將表現突出，年度MVP黃鈴娟帶領球隊穩定掌控比賽節奏，「助攻后」陳孟欣則負責串聯攻防，外籍球員表現同樣搶眼。澳洲洋將Cayla George再次加盟，不僅連續兩年奪下總冠軍賽FMVP，更在冠軍戰中成為致勝關鍵；紐西蘭的Penina Davidson以場均10.3籃板獲得「籃板后」稱號。新生代中鋒蕭豫玟展現接班實力，隊長鄭伊秀、韓雅恩及羅蘋等人也多次在關鍵時刻發揮影響力，整體戰力深厚。

由於無法親自出席晚宴，Cayla和Penina分別透過影片向球隊表達感謝與祝福。Cayla以中文問候並感謝隊友、教練和國泰人壽的支持，希望大家繼續加油；Penina則用練習許久的中文傳遞思念與感激之情，對過去一季的成就感到自豪。外援與本土球員攜手合作，展現國泰女籃長年深耕與精準布局的成果，持續穩坐國內女子籃壇龍頭。

領隊胡榮新坦言，本季面臨不少挑戰，特別感謝總教練鄭慧芸在壓力下帶領球隊凝聚向心力。鄭慧芸則分享，國泰女籃秉持紀律與傳承，強調團結就是力量，希望未來持續努力、勇於接受挑戰，讓團隊精神發揮到最大，為球隊再創高峰。