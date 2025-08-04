運動雲

>

國泰女籃歡慶連霸　黃鈴娟領銜5將橫掃個人獎

▲國泰女籃歡慶隊史連霸大業。（圖／國泰提供）

▲國泰女籃歡慶隊史連霸大業。（圖／國泰提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

國泰人壽女子籃球隊在第20季女子超級籃球聯賽（WSBL）總冠軍賽中，以3勝1敗擊退對手，再度奪下隊史第19座WSBL冠軍，並延續從社甲聯賽時期開始的連勝紀錄，創下驚人的32連霸新高。球隊於今（4）日舉辦感恩晚宴，將今年的冠軍獎盃獻給國泰人壽董事長熊明河，以感謝企業長期支持與培育。

本季國泰女籃展現堅強戰力，在領隊胡榮新與總教練鄭慧芸帶領下，球員們發揮團隊默契，即使賽季中曾遭台元擊敗，仍能迅速調整戰術，最終成功捧回冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熊明河在晚宴上高度讚揚球員們的拼戰精神與團隊合作，認為國泰女籃不僅是球場上的勝利者，更是企業文化的最佳代言人。他勉勵教練與選手持續發揮「堅持、團結、專業、永不自滿」的精神，繼續站穩巔峰。

陣中多位主將表現突出，年度MVP黃鈴娟帶領球隊穩定掌控比賽節奏，「助攻后」陳孟欣則負責串聯攻防，外籍球員表現同樣搶眼。澳洲洋將Cayla George再次加盟，不僅連續兩年奪下總冠軍賽FMVP，更在冠軍戰中成為致勝關鍵；紐西蘭的Penina Davidson以場均10.3籃板獲得「籃板后」稱號。新生代中鋒蕭豫玟展現接班實力，隊長鄭伊秀、韓雅恩及羅蘋等人也多次在關鍵時刻發揮影響力，整體戰力深厚。

由於無法親自出席晚宴，Cayla和Penina分別透過影片向球隊表達感謝與祝福。Cayla以中文問候並感謝隊友、教練和國泰人壽的支持，希望大家繼續加油；Penina則用練習許久的中文傳遞思念與感激之情，對過去一季的成就感到自豪。外援與本土球員攜手合作，展現國泰女籃長年深耕與精準布局的成果，持續穩坐國內女子籃壇龍頭。

領隊胡榮新坦言，本季面臨不少挑戰，特別感謝總教練鄭慧芸在壓力下帶領球隊凝聚向心力。鄭慧芸則分享，國泰女籃秉持紀律與傳承，強調團結就是力量，希望未來持續努力、勇於接受挑戰，讓團隊精神發揮到最大，為球隊再創高峰。

▲國泰女籃歡慶隊史連霸大業。（圖／國泰提供）

關鍵字： 國泰女籃WSBL台籃黃鈴娟陳孟欣蕭豫玟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神找日本職籃資歷扣將　還是球隊執行長史丹佛大學學弟

海神找日本職籃資歷扣將　還是球隊執行長史丹佛大學學弟

旗津基層籃球營開訓　海神唐維傑、呂威霆、蘇文儒任客座教練

旗津基層籃球營開訓　海神唐維傑、呂威霆、蘇文儒任客座教練

HBL奇蹟！　幸宇勝Jordan THE ONE大中華區奪「單打王」冠軍榮耀

HBL奇蹟！　幸宇勝Jordan THE ONE大中華區奪「單打王」冠軍榮耀

快訊／攻城獅教練團「重建」　呂奇旻轉職、沈欣漢、宋宇軒離隊

快訊／攻城獅教練團「重建」　呂奇旻轉職、沈欣漢、宋宇軒離隊

夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

「微笑球后」英國公開賽並列第63名　曾雅妮稱打得開心

「微笑球后」英國公開賽並列第63名　曾雅妮稱打得開心

徐薇淩「獵鷹秀」！　英國女子公開賽寫佳績並列第6名

徐薇淩「獵鷹秀」！　英國女子公開賽寫佳績並列第6名

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽高雄落幕　推估締造1億觀光效益

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽高雄落幕　推估締造1億觀光效益

高雄Formosa 7s足球賽落幕　Attackers雙冠稱霸U13、U14

高雄Formosa 7s足球賽落幕　Attackers雙冠稱霸U13、U14

高雄AttackersU13、U9雙捷報　Formosa 7s錦標賽晉級4強

高雄AttackersU13、U9雙捷報　Formosa 7s錦標賽晉級4強

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

熱門新聞

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

勇士願將庫明加送到國王？　美媒曝修改一籌碼交易將迅速成形

郭岱琦遭控渣男、棄養小孩　長文反擊怒斥抹黑：已請律師蒐證

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

2河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴發聲明

3勇士願將庫明加送到國王？一籌碼是關鍵

4遭控渣男、棄養小孩　郭岱琦長文反擊

5中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

最新新聞

1最強中華男籃　FIBA稱亞洲盃戰力第12

2Formosa 7s足球錦標賽　青訓佈局成關鍵

3國泰女籃歡慶連霸　橫掃本季5大個人獎

4海神戰力再升級　扣將崔維斯加盟

5旗津基層籃球營　海神3星當客座教練

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

被李雅英、潔米牽手高舉　慈妹可愛踮腳「飛高高」

【羽球戰術：美人計】她認真打羽球＋他認真耍性感　網友：物理＋魔法輸出？

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366